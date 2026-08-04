クリス・ウールツは、ペーター・ボスがPSVでシーズンを最後まで戦い抜けないと見ている。「効果はもう薄れている」とし、アイントホーフェンの成功指揮官は近いうちに解任されるとの見方を示した。

月曜夜の『Nieuws van de Dag』では、PSVの現状が議題に上がった。アイントホーフェンは移籍市場でまだそれほど活発な動きを見せておらず、さらに先週日曜にはヨハン・クライフ・シャールを懸けた一戦で、ブラバントのクラブがAZに4-0で大敗した。

ウールツは、今季のボスに大きな問題が待っていると予想している。「ボスは新しい代表監督になるべきだったが、今は後手に回っている。日曜の結果を受けて、PSV内部での彼へのプレッシャーは高まっている。このままのパフォーマンスが続けば、シーズンを最後まで戦えないだろう」

同番組に出演していたブラム・モスコヴィッチは、この示唆をばかげていると一蹴した。「たった1試合を根拠に、そんなことは言えないでしょう？」と、この弁護士は反論した。

「いや、問題はむしろメンタリティーだ。ああいうグループの構成もある……。彼は今、4年目に入るところだ。監督としてはかなり長い。普通はその頃には効果が切れているものだ」とウールツは述べた。

「私はペーターのことをよく知っている。フェイエノールトで一緒に仕事をしたこともある。とても感じのいい人で、優れた分析者でもある。だが、彼はもうPSVに長く居すぎている」と、このスポーツマーケターは締めくくった。



