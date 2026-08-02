PSVとAZのヨハン・クライフ・スハールに向けたスタメンが発表された。PSVでは、充実したプレシーズンを経て18歳のアミール・ブアムディが先発する点が特に注目される。5バックで臨むAZでは、キース・スミット、トロイ・パロット、カルフィン・ステングスがベンチスタートとなる。フィリップス・スタディオンで行われる試合は18時00分にキックオフを迎える。

PSVのGKはマチェイ・コヴァーシュ。最終ラインはキリアン・シルディリア、ライアン・フラミンゴ、ヤレク・ガシオロフスキ、ノア・フェルナンデスで構成される。

中盤ではマウロ・ジュニオールがバランスを取る役割を担う。ジョーイ・フェールマン、そしてとりわけスフェン・マイナンスは、より攻撃面での働きが求められる。

前線では、ブアムディがルベン・ファン・ボメルより優先される形となった。ファン・ボメルは重い膝の負傷からの復帰に向け、慎重に起用されている。グース・ティルが1トップに入り、デニス・マンは左で先発する。

ワールドカップ参加組のリカルド・ペピ、パウル・ヴァナー、イバン・ペリシッチはメンバー入りしているが、ベンチスタート。セルジーニョ・デストは月曜日に再合流する一方、コウハイブ・ドリウエシュは軽傷のためメンバー外となっている。

AZではスミットがベンチスタート。北ホラント州出身の同選手は負傷からの回復途上にある。最前線では、移籍の可能性が高いとみられるパロットではなく、メックス・メールディンクが先発する。

3バックの中央では、ヴァウテル・フース、レヴィン・スハウテン、ビリー・ファン・ダイルが守備の要を担う。マテオ・チャベスとエライジャ・ダイクストラがウイングバックに入る。

PSV先発: コヴァーシュ；シルディリア、フラミンゴ、ヤレク、フェルナンデス；マウロ、マイナンス、フェールマン；マン、ティル、ブアムディ。

AZ先発: デ・ブッサー；ダイクストラ、スハウテン、フース、ファン・ダイル、チャベス；クワクマン、コープマイネルス；パタティ、メールディンク、ダール。