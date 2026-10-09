ペーター・ボスが認める：PSVの数百万ユーロの新戦力が序列を下げる

PSVのピーター・ボス監督は金曜夜のSCヘーレンフェーン戦でイバン・ペリシッチを休養させることを決め、その代役としてデニス・マンではなくエスミル・バイラクタレヴィッチを起用することを選んだ。ボス監督はESPNのカメラの前で、現在はボスニア人選手がルーマニア人選手より序列で上にいると認めた。

「代表ウィーク前の彼の出来がとても良かったと思ったからだ」と、ボス監督はなぜ右ウイングのポジションでバイラクタレヴィッチを優先するのかという質問に答えた。

「デニスが負傷していた時、彼は以前にもあそこでイバンの代わりを務めなければならなかったが、その時の出来が非常に良かった。だから私は、それに報いるべきだと思う」とボス監督は語り、その後マンが序列を下げたことを認めた。

マンは今季より昨季の方が良かった、とESPNの記者ミラン・ファン・ドンゲンは指摘する。「それは、私があのサイドでイバンを起用するようになったこととも関係しているし、彼は一時負傷もしていた……」とボス監督は答えた。

「ただ、デニスは本当にとても良い選手だ。彼は必ずまた戻ってくるし、まだ十分に出場時間も得るだろう」と指揮官は締めくくった。マンは2025年夏に約1000万ユーロ弱でパルマから加入した。

解説者ケネス・ペレスは、現在負傷中のパウル・ヴァナーも先発の座を失ったと考えており、そのすべてはノア・フェルナンデスの急成長と関係しているという。「いい選手だよ」と、ペレスは才能ある18歳のベルギー人について述べた。

「山あり谷ありだ。ある時は本当にとても良いプレーをするし、別の時にはマークを外し、ボールロストをして、そういったこともある。でも、彼がヴァナーより優先されているのは、もちろん一つのサインだよ」

「彼らはそこに1500万ユーロを支払った。彼（フェルナンデスのこと、編集部注）は、ヴァナーが負傷していなかった時にも優先されていた。それでもバイエルンから来た選手で、クラブが信頼を寄せていた存在だからね」とペレスは語った。



