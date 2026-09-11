ペーター・ボスが、ボルシア・ドルトムントの監督時代について内幕を明かした。Omroep Brabantのマスタークラスで、ドイツの名門クラブで早期解任された理由を説明している。

このマスタークラスは12月上旬にMuziekgebouw Eindhovenで行われ、今週木曜日から同地域放送局のウェブサイトで視聴可能となっている。会場ではボスに対し、非常に優れた選手と仕事をする中で、その選手が監督の求めることを実行しなかった場合、自身のビジョンに妥協を強いられたことがあるかという質問が投げかけられた。

ボスは、ボルシア・ドルトムントでそれをしたことがあると認めつつ、後になってそれを後悔したと語った。指揮官はドイツで素晴らしいスタートを切っていた。BVBでリーグ開幕5試合をすべて勝利し、首位としてバイエルン・ミュンヘンに勝ち点5差をつけていた。

その後、レアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合があり、ホームで1-3の敗戦を喫した。「その時、ギリシャ人のセンターバックであるソクラティス・パパスタソプーロスが、GKと守備的MFを集めて座り、『あの監督は完全におかしい。俺たちは前に出過ぎている。見てみろ、3失点しているじゃないか』と言ったんだ」とボスは明かした。

「彼らのせいで、チームは実際にバラバラになり始めた。あの時、私は対処すべきだった。彼らと話し合いをするべきではなく、すぐに追い出すべきだった。今の知識があれば、そうしていたはずだ」

ボスはパパスタソプーロス以外の名前は挙げていないが、レアル・マドリー戦に出場し、当時レギュラーだったGKロマン・ビュルキとヌリ・シャヒンを指している可能性がある。

ボスは2017年12月、直近13試合でわずか1勝しかできなかった末に最終的に解任された。さらに彼は、食事の席でルイ・ファン・ハールがドルトムントで何がうまくいかなかったのかを正確に知りたがっていた様子も語っている。

オーバメヤンとの問題

「オーバメヤンは私の第一CFだった。私の就任時、テクニカルディレクターはチーム構成に変更はないと話していたが、それでもオーバメヤンは中国へ移籍することになっていた」と、ボスはファン・ハールに語った。「ドルトムントはその移籍で8700万ユーロを受け取り、彼自身は年間2400万ユーロの手取りを得られるはずだった。そうなれば引き留められないのも理解できる」

最終的にその移籍は破談になった。「オーバメヤンはそれに腹を立てていた。特に、テクニカルディレクターがその1週間後に、もう誰もチームから去ることはないと言ったからだ。その少し後に、ウスマン・デンベレが1億4000万ユーロでバルセロナへ売却された。オーバメヤンは怒り、毎日ロッカールームに1分遅れて来るようになった」

その後、ボスはオーバメヤンを別に呼んで話したという。「彼は、それは私個人に対するものではなく、クラブに対するものだと話していた。それでもオーバメヤンは遅刻を続けた。そんな中、ある時私は記者会見があったのだが、彼はフランスのYouTubeチャンネルを呼び、試合前日にもかかわらずその対応で非常に忙しくしていた。それが私にとって我慢の限界だった。だから私は、その週末に彼を起用しなかった」

ファン・ハールはその後に何が起きたのかを知りたがった。「『それで？』と彼は聞いた。私は、シュツットガルトとのアウェー戦にオーバメヤンを帯同させなかったと説明した。するとファン・ハールはもう一度『それで？』と聞いた。翌日、チーム全員がそれぞれ意見を持っていたので、私は全選手を交えた話し合いの場を設けた。そしてその翌日、オーバメヤンは再び全体練習に参加した」

「するとファン・ハールは『間違いだ!!!! 彼を追い出すべきだった』と言った。私は本当に驚いて、その次の冬にオーバメヤンはおよそ6000万ユーロでアーセナルへ移籍したのだから、追い出すなんてできないでしょう、と返した。するとファン・ハールからどんな反応が返ってきたと思う？ 『いや、そして追い出されたのは君だった』。確かにその通りだね」と、ボスは笑いながら締めくくった。



