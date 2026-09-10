ペーター・ボスが、ボルシア・ドルトムントで指揮を執っていた時期について内幕を明かした。Omroep Brabantのマスタークラスで、ドイツの強豪クラブで早期解任された理由を説明している。

このマスタークラスは12月上旬にミュージックヘボウ・アイントホーフェンで行われ、今週木曜日から地域放送局の公式サイトで視聴できるようになっている。会場からボスに対し、非常に優れた選手と仕事をする中で、その選手が監督の要求することを実行しない場合、自身のビジョンに妥協したことがあるかという質問が飛んだ。

ボスは、ボルシア・ドルトムントでは実際にそうしたことがあったと認めつつ、結果的にそれを後悔したと明かした。指揮官はドイツで素晴らしいスタートを切っていた。BVBでリーグ開幕5試合を連勝し、首位としてバイエルン・ミュンヘンに勝ち点5差をつけていた。

その後、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーと対戦し、ホームで1-3の敗戦を喫した。「その時、ギリシャ人センターバックのソクラティス・パパスタソプーロスが、GKと守備的MFを集めて座り込み、こう言ったんだ。『あの監督は完全におかしい。あまりにも前に出すぎている。見てみろ、3失点もしているじゃないか』とね」とボスは語る。

「彼らが原因で、チームは実際にバラバラになり始めた。あの時、私は対応すべきだった。彼らと話し合いをするべきではなく、すぐに追い出すべきだった。今の知識があれば、そうしていたはずだ」

ボスはパパスタソプーロス以外の名前は挙げていないが、レアル・マドリー戦に出場し、当時レギュラーだったGKロマン・ビュルキとヌリ・シャヒンを指している可能性がある。

ボスは2017年12月、直近13試合でわずか1勝に終わった末、最終的に解任された。ルイス・ファン・ハールが会食の席で、ドルトムントで何がうまくいかなかったのかを詳しく知りたがっていたことも明かしている。

オーバメヤンとの問題

「オーバメヤンは私の第一FWだった。私の就任時、テクニカルディレクターはチーム構成に変更はないと話していたが、それでもオーバメヤンは中国へ移籍する見込みだと言っていた」と、ボスはファン・ハールに語ったという。「ドルトムントはその移籍で8700万ユーロを受け取り、本人は年間手取り2400万ユーロを稼げるはずだった。なら引き留められないのも理解できる」

だが最終的に、その移籍は土壇場で破談となった。「オーバメヤンはそれに腹を立てていた。特にテクニカルディレクターが1週間後に、もう誰もチームを離れないと言ったからだ。その少し後に、ウスマン・デンベレが1億4000万ユーロでバルセロナに売却された。オーバメヤンは怒っていて、毎日1分遅れでロッカールームに来ていた」

その後、ボスはオーバメヤンを個別に呼び出したという。「彼は、私個人に対するものではなく、クラブに対してのことだと話していた。それでもオーバメヤンは遅刻を続けた。そんな中、ある時に私の記者会見があったのだが、彼はフランスのYouTubeチャンネルを呼び、試合前日にもかかわらず、それにひどく時間を取られていた。私にとってはそれが決定打だった。だから、その週末は彼を起用しなかった」

ファン・ハールは、その後どうなったのかを知りたがった。「『それで？』と彼は聞いた。私は、アウェーのシュツットガルト戦にオーバメヤンを帯同させなかったと伝えた。するとファン・ハールはもう一度『それで？』と聞いた。その翌日、チーム全員がそれぞれ意見を持っていたので、私は全員参加の話し合いを設定した。さらにその翌日、オーバメヤンは再びチーム練習に加わった」

「するとファン・ハールは『間違いだ!!!! 彼を追い出すべきだった』と言った。私は本当に驚いてしまい、その冬の後にオーバメヤンが約6000万ユーロでアーセナルへ移籍したことを話した。そんな選手を追い出せるわけがないだろう、とね。するとファン・ハールは何と返してきたと思う？ 『いや、だからお前が追い出されたんだ』。それも確かにその通りだよ」と、ボスは笑いながら締めくくった。



