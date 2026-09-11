ペーター・ボスが教訓を得る「私はあの3選手をすぐにでも追い出すべきだった」

ペーター・ボスが、ボルシア・ドルトムントで監督を務めていた時期について内幕を明かした。Omroep Brabantのマスタークラスで、なぜドイツの名門クラブを短期間で解任されたのかを説明している。

このマスタークラスは12月初旬にMuziekgebouw Eindhovenで行われ、地域放送局のウェブサイトで今週木曜から視聴可能となっている。会場からボスには、非常に優れた選手と仕事をする中で、その選手が監督の求めることを実行しない場合、自身のビジョンに妥協を強いられたことがあるかという質問が飛んだ。

ボスは、ボルシア・ドルトムントでそれをしたことがあると認めつつ、結果的にそれを後悔したと明かした。指揮官はドイツで素晴らしいスタートを切り、BVBでリーグ開幕5試合に勝利。首位に立ち、バイエルン・ミュンヘンに勝ち点5差をつけていた。

その後、レアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの一戦をホームで戦い、1-3で敗れた。「その時、ギリシャ人センターバックのソクラティス・パパスタソプーロスがGKと守備的MFを集めて座り込み、『あの監督は完全におかしい。前に出過ぎている。見てみろ、3失点もしているじゃないか』と言ったんだ」とボスは語る。

「彼らのせいで、チームは実際にバラバラになり始めた。あの時、私は対応すべきだった。彼らと話し合いをするべきではなく、すぐに追い出すべきだった。今の知識があれば、そうしていたはずだ」

ボスはパパスタソプーロス以外の名前は挙げていないが、レアル・マドリー戦に出場し、当時レギュラーだったGKロマン・ビュルキとヌリ・シャヒンを指している可能性がある。

ボスは2017年12月、直近13試合でわずか1勝しか挙げられなかった末に、最終的に解任された。さらに彼は、食事の席でルイス・ファン・ハールがドルトムントで何がうまくいかなかったのかを詳細に知りたがった経緯も語っている。

オーバメヤンとの問題

「オーバメヤンは私の第一のストライカーだった。テクニカルディレクターは私の就任時、スカッドに変更はないと話していたが、それでもオーバメヤンは中国へ移籍するはずだった」と、ボスはファン・ハールに語った。「ドルトムントはその移籍で8700万ユーロを受け取り、彼自身も年2400万ユーロの手取りを得られることになっていた。あれでは引き留められないのも理解できる」

しかし最終的に、その移籍は破談となった。「オーバメヤンはそれに腹を立てていた。特に、テクニカルディレクターが1週間後に、もう誰もスカッドから移籍しないと言ったからだ。そのほどなく後に、ウスマン・デンベレが1億4000万ユーロでバルセロナへ売却された。オーバメヤンは怒っていて、毎日ロッカールームに1分遅れて入ってきた」

その後、ボスはオーバメヤンを別に呼び出したと説明する。「彼は、私個人に対するものではなく、クラブに対してのことだと話した。それでもオーバメヤンは遅刻を続けた。そんな中、ある時私は記者会見があったのだが、彼はフランスのYouTubeチャンネルを呼び寄せていて、試合前日にもかかわらずその対応に追われていた。それが私にとって最後の一滴だった。だから、その週末は彼を起用しなかった」

ファン・ハールは、その後何が起きたのかを知りたがった。「『それで？』と彼は聞いた。私は、アウェーのシュトゥットガルト戦にオーバメヤンを帯同させなかったと話した。するとファン・ハールはまた『それで？』と聞いた。翌日、私はチーム全員を交えて話し合いの場を設けた。みんながそれぞれ意見を持っていたからだ。そしてその翌日、オーバメヤンは再びチーム練習に加わった」

「するとファン・ハールは『間違いだ!!!! 彼を追い出すべきだった』と言った。私は本当に驚いて、その次の冬にオーバメヤンは約6000万ユーロでアーセナルへ移籍したのだから、追い出すなんてできないと伝えた。するとファン・ハールは何と言ったと思う？ 『いや、そして追い出されたのはお前だった』ってね。それも確かにその通りなんだ」と、ボスは笑いながら締めくくった。



