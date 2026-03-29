ペロッティ：「メッシかトッティか？フランチェスコこそが歴史そのものだ」

ディエゴ・ペロッティは2016年から2020年までローマでプレーした。ワールド・レジェンズ・パデル・ツアーの公式Instagramページで公開された動画の中で、このアルゼンチン人選手は2つの選択肢から選ぶゲームに挑戦し、その中にはローマに関する質問も含まれていた。





元選手はまず、オリンピコとボンボネラのどちらを選ぶかという質問に答えた。「ボンボネラは唯一無二だが、僕の心と最高の瞬間はオリンピコで過ごした。だからオリンピコだ」。 しかし、ブエノスアイレスとローマの間では、「エル・モニート」にとって選択はより困難なものとなった。「家族は全員あそこにいるが、私は何年もローマに住んでいる。心は二つに分かれている。両方だ」。









さらにペロッティは、アルゼンチンとイタリアを象徴する2つのものから選ぶことになった。「マテ茶とエスプレッソなら、前者を選ぶ。一方、ピザとエンパナーダなら、断然ピザだ」。最後に、運命の質問が飛んだ。「リオネル・メッシか、フランチェスコ・トッティか？」。ここでのアルゼンチン人の答えは迷いがない。





「レオは絶対的なナンバーワンであり、今もなお世界最高の選手だ。フランチェスコは歴史そのものであり、彼と同じピッチに立てたことは光栄だった。ここでも心は二分されている。二人ともだ」。