レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は日曜日午前、古参会員を称える「ゴールドバッジ授与式」でスピーチを行った。

力強いスピーチでペレス会長は「誰も諦めない。毎年、すべてのために戦い続ける」と野心の継続を強調した。

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さらに「王の城」の会長はこう続けた。「私たちはレアル・マドリードを誇りに思うべきだ。主要な国際ランキングで首位を維持し、最も名誉あるクラブだからだ。」

ペレス会長はさらに「我々は偉大な家族を築き上げた。レアル・マドリードの団結こそが最大の強みだ」と強調。過去15シーズンで58のタイトルを獲得したと語った。

また、ベルナベウの改修について「史上最大の変革を進めており、快適で安全なスタジアムに整備している」と語った。

この発言は、リーグ優勝を争うバルセロナに9ポイント差をつけられた状況で、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦バイエルン戦を来週水曜日に控えてのものだ。