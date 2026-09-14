ケネス・ペレスはカルビン・ステンスに複雑な思いを抱いている。ESPNのアナリストを務めるペレスは、27歳のAZのプレーメーカーが見せるクオリティーをたびたび楽しんでいる一方で、そのプレーに見られる淡白な瞬間にはいら立ちも覚えている。

「ステンスにはちょっとした愛憎入り交じる感情がある。なぜなら、彼のことを本当に素晴らしい選手だと思っているからだ」と、ペレスはDit was het Weekendで語った。「『こんなこともできるのか、一体どこから出てくるんだ？』と思わせるプレーがある。でも一方で、『どうしてこうなるんだ？』と思うようなこともする」

ペレスがそこで引き合いに出したのは、ヴィレムII戦でのステンスの決定機だ。1-0とリードしていた場面で、FWはAZをさらに優位に導く絶好機を迎えたが、至近距離からのシュートを大きく枠の上へ外した。AZは終盤にそのわずかなリードを手放し、ヴィレムII相手に勝ち点2を取りこぼした。

「あのチャンスへの対応があまりにも淡白だ。本当に良くない」とペレスは評した。「あれを決めていれば2-0になって、ヴィレムIIももっと前に出てこざるを得なくなる。そうなればおそらくスペースも増えて、突き放すことができる」

その一方でペレスは、ステンスがAZにとって非常に価値のあるプレーも数多くしていると見ている。「彼は本当に多くのことをうまくやっている。顔を上げているし、味方を見る目もある。ただ、こういうチャンスはしっかり決めないといけない。そうすれば試合は終わっていた」

ペレスは、ステンスほどの能力を持つ選手なら本来はもっと高いレベルでプレーしているべきだと考えている。「ケガによって後退を強いられたのはもちろんだが、彼のような能力を持つ選手が26歳か27歳でAZにいるべきではない。彼ほどのクラスの選手は、本来いまAZでプレーしているべきではない」

一方、マルシアーノ・フィンクはAZの中盤に興味深い問題が生まれつつあると見ている。ヨルディ・クラシーの復帰、そして現在は負傷中のケース・スミットも後に戻ってくることで、リー＝ロイ・エフテルト監督は難しい選択を迫られる可能性がある。フィンクによれば、デイブ・クワクマンも自らの居場所を勝ち取っているからだ。

「クラシーをトップ下に置くことはないし、コープマイネルスは10番タイプではない。では誰になるのか？」とフィンクは自問する。「そこにステンスを置くことはできるが、そうなると3人のうち1人をベンチに置かなければならない。最終的には、ケース・スミットが戻ってきたときにクワクマンがそのしわ寄せを受ける可能性もある。でも、それは本当にいつまでも惜しいと感じるだろう。あの選手は最初の3、4試合で、このチームに本当にふさわしいことを示していた」