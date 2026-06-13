ペレス、モドリッチのレアル・マドリード復帰を主張

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、ミランのクロアチア代表MFルカ・モドリッチの今夏復帰を強く望んでいる。

モドリッチは6月30日にミランとの契約が切れるが、1年延長するか現役を引退するかまだ決めていない。

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏はYouTubeでこう語った。「モドリッチは数カ月前からミランに残るつもりだった。彼は選手以前にミランのサポーターだからだ」。

さらに「モドリッチはミランに残ってプレーしたいと考えていたが、最終戦のホーム敗戦後、クラブは刷新を決断。監督もスポーツディレクターも去り、ルカは戸惑っている」と続けた。

さらに、ナポリへ移籍するマッシミリアーノ・アッレグリ監督や解任されたスポーツディレクターのエグリ・タリとも関係が良好だったため、モドリッチは今、自分の進路を再考しているという。

モドリッチ本人は現在、ワールドカップに集中したいと考えており、大会後に将来を決める予定だ。 スペインでは、引退後にクラブで別の役割を担って復帰してほしいというレアル・マドリードの強い希望が噂されている。それが今夏なのか、2027年や2028年なのかは不明だ」

さらにペレス会長らクラブ首脳は内部で復帰を強く希望しており、モドリッチも私生活を見据えマドリードでの生活を望んでいるという。