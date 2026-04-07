ペレス、ムバッピよりフィニシウスを推す…衝撃的な発言がレアル・マドリードのスター陣容を再編

レアル・マドリードでのフランス人スター、キリアン・エムバペのパフォーマンスをめぐる論争は、クラブ内部で依然として激しさを増しているようだ。

若きストライカーは紛れもない卓越した得点能力を見せ続けている一方で、チームメイトへの守備的サポートが不十分であるとの批判が高まっている。

一部のレアル・マドリードサポーターは「mbappe2029.com」というウェブサイトを立ち上げ、2029年6月に満了するムバッペの契約残存期間をリアルタイムでカウントダウン表示している。

このサイトはカウントダウンだけでなく、2024年夏に加入して以来、クラブがフランス人ストライカーに支払った総額も随時更新している。

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こうした中、人気ラジオ番組『エル・パルティダソ・デ・クービ』の司会者フアンマ・カスタニョが、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長に関する強い見解を明かし、議論を巻き起こした。

カスターニョは、番組への最新の出演の中で、このフランス人選手に対する会長の姿勢について率直に言及した。「フロレンティーノは、エムバペよりもフィネシウスを好んでいる」。

同司会者は、ペレス会長が過去6回の夏の移籍市場でこのフランス人スターの獲得に全力を注いできたにもかかわらず、ピッチ上で2人が共演する姿を見た後、チーム内での両選手に対する見方が変わったと説明。この共同プレーを経て、現在レアルの会長は「ヴィニシウスをより高く評価している」と指摘した。

この発言は、レアル・マドリードのパフォーマンスが不安定なシーズン中に飛び出したものだ。フィネシウス・ジュニオールは攻撃的なスキルと守備への関与を兼ね備えたプレーで存在感を示している一方、エムバペは並外れた才能を持ちながらも、クラブのアイデンティティとの完全な調和をまだ模索している。