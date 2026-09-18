レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、本日金曜日の朝、セウタを訪問した。7月末以来この街が直面している政治・移民危機を鎮静化させ、緊張の緩和を図ることを目的とした、象徴的な公式訪問である。

フランス紙レキップによると、ペレス会長のこの動きは、火曜日の夜に巻き起こった論争を受けたものだ。レアル・マドリードがエルチェを3対2で下した試合の後、キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、イブライマ・コナテがセウタ住民への連帯を示すメッセージが記されたシャツを着て姿を見せたことで、クラブがスペインで激しい議論の的となっていた。

ペレス会長はまず飛行機でジブラルタルに到着し、その後ヘリコプターでセウタへ移動した。市庁舎前では約100人が出迎え、「ドゥドゥ」の愛称で知られる有名なサポーターをはじめ、複数のレアル・マドリードのサポーターも駆けつけた。

会長には、レアル・マドリードのレジェンドである2人、「ピリ」の名で知られるホセ・マルティネス・サンチェスと、エミリオ・ブトラゲーニョが同行した。

セウタのフアン・ヘスス・ビバス市長は市庁舎でペレス会長を迎え、スペイン2部リーグで対戦するセウタのクラブ会長も同席した。

午後1時前に歓迎式典を後にする際、ペレス会長はフランス語でこう語った。「私はピリのため、友情に突き動かされてここに来た」

ピリは1945年にセウタで生まれており、それがこの訪問の個人的かつ象徴的な性格を物語っている。

この訪問は象徴的な意味合いを帯びており、この街をめぐる論争を背景にここ数日で高まった空気を、関係各方面が鎮静化させようとしている中で行われた。