ケネス・ペレスは、イスマエル・サイバリのバイエルン・ミュンヘン移籍決定を歓迎している。元PSVMFのペレスは、ヴィンセント・コンパニ率いる同クラブがモロッコ代表サイバリの更なる飛躍に最適だと語る。

「最高だ！バイエルン・ミュンヘンだよ。まさに彼がさらに成長できるクラブだ」とペレスはNOSのインタビューで語り、PSV所属の同選手がブンデスリーガ王者へ移籍することについて大いに期待を寄せている。

「バイエルンが選手を獲得するとき、それは単なる補強ではない」とデンマーク人アナリストは即座に強調する。「プレミアリーグで見られるような戦力補強ではなく、選手を成長させるためだ。昨日（ブラジル戦）はストライカーとしてプレーしたが、バイエルンは彼を左ウイングとして獲得すると聞いている。 一方、PSVでは中盤でプレーしている」

PSVでは攻撃ライン直下のポジションでプレーすることが多く、リカルド・ペピの負傷時にはグース・ティルと交代でペナルティエリアに侵入していた。

月曜日に『アイントホーフェン・ダグブラッド』の記者リック・エルフリンクは、移籍が最終段階に入ったと伝えた。PSVは最大5500万ユーロの移籍金を得る見込みだ。

関係各者で大筋合意しており、PSV史上最高移籍金となる見込みだ。現記録は5000万ユーロでナポリへ移籍したイルビング・ロサノ。

現在、バイエルンとPSVが最終調整を行っており、サイバリはメディカルチェックを残している。25歳のモロッコ代表はW杯に出場中で、土曜のブラジル戦（1－1）でも活躍した。