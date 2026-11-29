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ケネス・ペレス氏は日曜午後、クラシケルでのナチョ・フェリのプレーに衝撃を受けた。フェイエノールトのスペイン人FWはアヤックス戦（1-1）で何度もチャンスを逃し、PKも失敗。『Dit was het Weekend』の番組内で、ペレス氏はESPNを通じてフェイエノールトのストライカーを厳しく批判した。

フェイエノールトは本拠地デ・カイプで、開始わずか4分にユリアン・ブラントの見事なゴールで先制を許した。しかし、その4分後にルチアーノ・ヴァレンテが同じブラントのミスを突き、フェイエノールトは徐々に試合の主導権を握った。

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームには、後半に勝ち越すチャンスが十分にあった。フェリは52分、好位置からのシュートを制御できずに枠の外へ。その15分後にはPKで、フェイエノールトをリードさせる絶好の機会を再び得た。

ペナルティーエリア内でシャルル・ヴァンハウッテがルーカス・ローザに軽く接触されたことで、スペイン人FWのフェリがPKを蹴った。しかし、シュートはマールテン・パエスに止められ、こぼれ球からも得点できなかった。

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ESPNのスタジオでは、ファン・ブロンクホルスト監督が交代によってチームに新たな刺激を与える選択肢の少なさが話題になった。しかしペレス氏は、日曜のフェリなら、ほかのどのストライカーでも少なくとも同じ程度にはプレーできたとの見方だ。「誰をストライカーとして投入しても、フェリとだいたい同じレベルだったはずだ。なんてこった……！」

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司会のワウテル・バウマン氏は続けて、フェイエノールトのFWのプレー全体を指しているのかと尋ねた。「今日のフェリのプレーは全体的に悲惨だった」と、デンマーク人解説者のペレス氏は強調する。「PKを外すことはある。でも、アマチュアのようにスパイクの裏で蹴る必要はない。何より、彼はまるで存在感がなかった」

一方、フェリのチームメイトがPKを蹴る責任を引き受けるべきだったという声には、ペレス氏は真っ向から反論した。「チームにリーダー格の選手がいるなら、フェリからPKを取り上げるべきだというくだらない話を耳にする。何をばかなことを！」

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元選手のペレス氏は続いて、同席するケース・クワクマン氏を例に仮定の話をした。「例えば、キッカーの序列でケースが一番手だとして、あまり良い試合ができていなかったとする。それでも私が彼のところへ行って『ケース、本当に大丈夫か？』とは聞かないだろう」

ペレス氏によれば、フェリ自身がチームメイトにPKを譲る判断をすることはできたという。映像を見返した解説者は、ゴルフになぞらえた。「これはシャンクだ」とペレス氏は語り、ボールを完全に打ち損じたことを指摘した。「本当に素人っぽく見えるだろう？」

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フェリのプレーを別にしても、ペレス氏は、序盤以降のアヤックスの低調な出来を考えれば、フェイエノールトがこのクラシケルから得たものはあまりに少ないとみている。「ある時点で気づくはずだ。待てよ、今日のアヤックスはこんなに弱い。ここは絶対につけ込まなければ、と。だが、彼らはそこから十分な結果を引き出せなかった」