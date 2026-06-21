ペレス、オランダ代表選手に強く不満

グループFでスウェーデンに1-5と大敗したオランダ代表について、ESPNアナリストのケネス・ペレスは「5」という低い評価を与えた。

ハンス・クラアイ・ジュニアは番組『WK Praat』で、バルセロナが獲得を狙うミッキー・ファン・デ・ヴェンが途中出場のアンソニー・エランガに苦戦したと指摘。「その瞬間、ファン・ダイクとファン・デ・ヴェンは非常に厳しい状況に陥った。エランガは自由に動き回り、暴れ回っていた」

「ディフェンダーにとって、相手が真っすぐ突進してくるのは最悪だ。エランガはまさにそうだった。それがDFを不安にさせる」と、オランダ代表の熱心なファンでもある同氏は、左SBとして出場したファン・デ・ヴェンのパフォーマンスをこう指摘した。

ペレス氏は「彼は血のように速いが、ポジション取りを誤ることが多い。今日は相手も同じスピードで、それが失点につながった」と指摘した。

「ヴァン・デ・ヴェンは落ち着きがなく、私が『不合格』とした選手だ」とペレスは続ける。「いつもそう感じる。今日はボール扱いも平凡だった。ガクポを活かす場面はあるが、左SBとしての彼には魅力がない。 ボールを持った時の落ち着きのなさ、守備もまあまあだ。ただ、彼が非常に速いので、たいていはうまくいっているだけだ」

ペレスもクラアイと同様に採点は5。「彼は速すぎるがゆえに改善が難しい。すべてを急ぐ傾向がある」と結論づけた。さらに「ヨレル・ハトは落ち着きがあり、より良い選手だが、スピードと経験が足りない」と続けた。

司会のミラン・ファン・ドンゲンは、ロナルド・クーマン監督が左サイドバックにハトやネイサン・アケを起用した方が良いのではないかと尋ねた。クラアイは「いや、そのままにしておけばいい」とファン・デ・ヴェンを擁護した。