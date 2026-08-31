ケネス・ペレスが、ロ＝ザンジェロ・ダールをめぐる熱狂に水を差した。AZのFWは日曜日のゴー・アヘッド・イーグルス戦（5-2）で2得点を挙げ、際立った活躍を見せたが、評論家のペレスにとって、それは最上級の賛辞を並べ立てる理由にはならない。

ESPNの番組Dit was het Weekendで、ダールの映像を見た司会のワウテル・バウマンは「彼は一気に伸びてきている」と結論づけた。ただ、この発言をペレスはまったく受け入れなかった。

「落ち着けよ、本当に。マルチタレントだの、素晴らしい才能だの、そういうおしゃべりには本当にうんざりしている。彼は若くて、いい選手だ。この先どうなるかは見守ろうじゃないか」と、ペレスはダールを今の段階でトップタレントと表現することを拒んだ。「普通の選手に対して、ああいう最上級の言葉ばかり……。頼むから落ち着いてくれ」

これにバウマンは、ダールがキュラソー代表の候補に入っていると指摘した。「オランダ代表を待つことだってまだできる」。これに対するペレスの返答は多くを物語っていた。「まあ……」

De Telegraafの採点担当を務めるアリー・ハーンは、むしろダールのパフォーマンスを絶賛している。アヤックスとオランダ代表の元選手であるハーンは、そのためAZのアタッカーを週間ベストイレブンに選出した。

「相手はずっと外を切ろうとしていた。すると彼はそのまま中へ入っていった。素晴らしいプレーだった。シャビにとっては、これほど鮮烈に成長しているウイングがまた出てきたのは喜ばしいことだ」とハーンは話し、オランダ代表監督に“無料の助言”を送っている。

Algemeen Dagbladによれば、ダールはシャビのいわゆる「フォローリスト」に入っているという。スペイン人指揮官のリストには、同じくFWのルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクとシャキール・ファン・ペルシも名を連ねていると報じられている。