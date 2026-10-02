ダニー・クーフェルマンスは、木曜日のギリシャ戦でシャビがオランダ代表の中盤を変更した理由を理解している。一方でケネス・ペレスは、クインテン・ティンバーとフース・ティルを先発起用した代表監督の決断を非常に厳しく批判している。

「彼は最初の2試合に完全には満足していなかった。だから今回はティルとクインテン・ティンバーを選んだ。ただ、それはあまりうまく機能しなかった」と、クーフェルマンスは『Voetbalpraat』で、ネーションズリーグのギリシャ対オランダ（2-2）を見た後に結論づけた。

ペレスは、ギリシャ戦の中盤についてのクーフェルマンスの見解に全く同意していない。「事前に十分ではないと分かっていたはずだ」と、このアナリストは語り、その後シャビがタイアニ・ラインデルスとライアン・フラフェンベルフに戻したのを目にした。

一方のクーフェルマンスは、ペレスの発言をほとんど受け入れられない。「本当にナンセンスだと思う。ティンバーはれっきとしたプレミアリーグの選手だ。ティルもよくやっていた。なぜ無理だと言うんだ？ 本気でそう思っているよ。彼らを過小評価していると思う」

ペレスの見方では、オランダ代表の先発組と途中出場組の間には大きな差がある。「この中盤が別のレベルだということは、事前に考えられたはずだ。ティンバーとティルは、控えとして置いておき、途中から使うにはいい選手だ。でも、フラフェンベルフとラインデルスと同じレベルではない」

「まさかティルがオランダ代表のレギュラーになれるなんて、僕に言うつもりじゃないだろう？ 少なくとも、オランダが強豪国でありたいなら違う。ティンバーも同じだ」と、元MFはオランダ代表のこの2人について厳しい結論で締めくくった。

ラインデルスはギリシャでの試合で終盤にゴールを決め、オランダに勝ち点1をもたらした。これにより、シャビ率いるチームはネーションズリーグB組で3試合を終えて勝ち点5としている。