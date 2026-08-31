ケネス・ペレスが、ロ＝ザンジェロ・ダールを巡る熱狂に水を差している。AZのアタッカーは日曜日のゴー・アヘッド・イーグルス戦（5-2）で2得点を挙げ、際立った活躍を見せたが、評論家のペレスにとって、それは最上級の賛辞を並べ立てる理由にはならない。

ESPNの番組『Dit was het Weekend』で、ダールの映像を見た司会のウーター・ボウマンは「彼はすごい勢いで伸びているね」と結論づけた。だが、この発言をペレスはまったく受け入れない。

「落ち着けよ、本当に。マルチタレントだの、素晴らしい才能だの、そういうおしゃべりには本当にうんざりしている。彼は若くて、いい選手だ。最終的にどうなるかは見守ろうじゃないか」と、ペレスはダールを今の段階でトップタレントと評することを拒否した。「普通の選手たちに対するああいう最上級表現は……落ち着いてくれ、頼むから」

ボウマンは、ダールがキュラソー代表の視野に入っていると指摘する。「オランダ代表を待つという手も、まだある」。するとペレスの返答は多くを物語るものだった。「まあ……」

一方、『De Telegraaf』で採点者を務めるアリー・ハーンは、ダールのパフォーマンスを絶賛している。アヤックスとオランダ代表の元選手であるハーンは、AZのアタッカーを自身の週間ベストイレブンにも選出した。

「相手はずっと外側を消そうとしていた。すると彼は普通に内側へ切れ込んだ。素晴らしいプレーだった。シャビにとっても、これほど劇的に成長しているウイングがまた出てきたのは喜ばしいことだろう」と、ハーンはオランダ代表監督に“無料の助言”を送っている。

『Algemeen Dagblad』によれば、ダールはシャビのいわゆる「リストアップ対象」に入っているという。スペイン人指揮官のリストには、同じアタッカーのルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクとシャキール・ファン・ペルシも入っていると報じられている。