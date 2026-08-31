ペレス、このエールディヴィジのクラブに本気で唖然】

ケネス・ペレスは日曜、ホームでPSVに完敗し、1-6で敗れたFCユトレヒトの戦いぶりに驚きを強めながら目を向けた。解説者の見立てでは、アンソニー・コレイア率いるチームのプレーは見るのが「痛々しい」ほどだった。

「FCユトレヒトを見るのは本当に痛々しい」と、ペレスはESPNのDit was het Weekendでの分析でため息混じりに語った。「コレイアはいい監督だと信じている。でも選手たちは、何をすべきなのか本当に分かっていないんだ」

ペレスによれば、FCユトレヒトはシーズン序盤の段階で連係が完全に欠けているという。「まるで全員が頭の中に指示を詰め込んでいて、あまりやったことのないことをやらされているように見える。例えばビルドアップは、笑ってしまうレベルだ」

「FCユトレヒトは誰もお互いに連動して動いていない。もっとひどいことになっていてもおかしくなかった。私は『お願いだからそれはやめてくれ』と思った。試合開始から17分の時点ですでにダニ・デ・ウィットへロングボールを入れ始めていた。それで状況は好転しなかったが、それならPSVをここまで楽にさせることもない」と、元MFはデ・ハルヘンワールトで最後まで接戦になる気配はまったくなかったと見ていた。

「FCユトレヒトは攻撃では無力で、守備では悲惨。中盤も相手にまったくプレッシャーをかけられなかった。おそらくハードワークはしているのだろう。でも、上位をうかがうチームとはほとんど言えない」と、非常に驚いた様子のペレスは付け加えた。

カリム・エル・アフマディは、コレイアがこのやり方でテルスターで結果を残していたと指摘した。「でもFCユトレヒトでは、かかるプレッシャーが違う。ファンを見てもそれが分かる。そうなると選手たちも違う振る舞いを見せるようになる。単純にそのプレッシャーの大きさが違うからだ」

「私自身もFCトゥウェンテで同じ経験をした。あそこでは誰もがフリーで立っているように見えた。でもフェイエノールトに移ったら、まるで自分が何もできないかのように感じた」と、ロッテルダムの強豪クラブでプレーした元MFは語った。