ペレス、このエールディヴィジのクラブに本当に唖然

ケネス・ペレスは日曜日、ホームでPSVに完膚なきまでに叩きのめされ、1-6で敗れたFCユトレヒトの戦いぶりに驚きを強めながら見入っていた。解説者の見立てでは、アンソニー・コレイアのチームがプレーする姿は「哀れ」ですらあった。

『FCユトレヒトを見るのは本当に哀れだ』と、ペレスはESPNのDit was het Weekendでの分析中に嘆いた。『コレイアは良い監督だと思う。だが、選手たちは本当に何をすべきか分かっていない』

ペレスによれば、FCユトレヒトにはシーズン序盤の段階で連係が完全に欠けているという。『まるで全員が頭の中に指示を詰め込んで走り回っていて、あまりやったことのないことをやらされているみたいだ。例えばビルドアップは、笑ってしまうような出来だ』

『FCユトレヒトは誰もお互いに連動して動いていない。もっとひどいことになっていてもおかしくなかった。私は「もうお願いだからやめてくれ」と思ったよ。プレー開始からわずか17分で、彼らはダニ・デ・ウィットに向けてロングボールを蹴り始めた。それは助けにはならなかったが、少なくともPSVをあそこまで簡単にはしないからね』と、元MFはデ・ハルヘンワールトで一度も緊迫した勝負にはならなかったと見ていた。

『FCユトレヒトは攻撃では無力で、守備では悲惨。中盤も相手にまったくプレッシャーをかけられなかった。おそらくハードワークはしているのだろう。だが、上位をうかがうチームとはほとんど言えない』と、非常に驚いた様子のペレスは付け加えた。

カリム・エル・アフマディは、コレイアがこの戦い方でテルスターで成功を収めていたと指摘した。『でも、FCユトレヒトではかかるプレッシャーが違う。それはファンを見ても分かる。そうなると選手たちも違う行動を見せるようになる。単純にそのプレッシャーがより大きいからだ』

『私自身もFCトゥウェンテでそれを経験した。あそこでは誰もが自由に立っているように見えた。その後フェイエノールトに行くと、まるで自分が何もできないかのように感じた』と、ロッテルダムの名門クラブでプレーした元MFは語った。