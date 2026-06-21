グループFでスウェーデンに1-5と大敗したオランダ代表について、ESPNアナリストのケネス・ペレスは「5」という低い評価を与えた。

ハンス・クラアイ・ジュニアは番組『WK Praat』で、バルセロナが獲得を狙うミッキー・ファン・デ・ヴェンが途中出場のアンソニー・エランガに苦戦したと指摘。「そのときファン・デ・ヴェンとファン・ダイクは追い詰められ、エランガは自由に動き回っていた」と語った。

「ディフェンダーにとって、相手が真っすぐ突進してくるのは最悪だ。エランガはまさにそうだった。それが不安を招く」と続けた。

ペレス氏は「彼は血のように速いが、ポジション取りを誤ることが多い。今回は自分と同じくらい速い選手に遭い、その欠点がゴールシーンで露呈した」と指摘した。

「ヴァン・デ・ヴェンは落ち着きがなく、私が『不合格』とした選手だ」とペレスは続ける。「いつもそう感じる。今日はボール扱いも平凡だった。ガクポを活かす場面はあるが、左SBとしての彼には魅力がない。 ボールを持った時の落ち着きのなさ、守備もまあまあ。ただ、彼がとてつもなく速いからこそ、たいていはうまくいっているだけだ。」

ペレスもクラアイと同様に採点は5。「彼にとって改善は難しい。速すぎるがゆえに何でも急ぐ」と結論づけた。さらに「ヨレル・ハトは落ち着きがあり、より良い選手だが、スピードと経験が足りない」と続けた。

進行役のミラン・ファン・ドンゲンは、ロナルド・クーマン監督が左SBにハトやネイサン・アケを起用するべきだと尋ねた。クラアイは「そのままにしておけばいい」とファン・デ・ヴェンを擁護した。