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アーリング・ハーランドのレアル・マドリー移籍は近く実現するのか？

アーリング・ハーランドのレアル・マドリー移籍をめぐる噂に、新たな材料が加わった。調査報道プラットフォームSporting Intelligenceの記者ニック・ハリスによると、フロレンティーノ・ペレス会長は今夏にもマンチェスター・シティから同ストライカーを引き抜けると自信を持っているという。

ハリスはXへの投稿で、「フロレンティーノ・ペレスは、アーリング・ハーランドが来季レアル・マドリーでプレーすることに、ますます自信を深めている。つい最近ペレスと昼食を共にした情報源から、そう聞いた」と記した。

レアル・マドリーは以前から、ハーランドの移籍先候補として繰り返し名前が挙がっていた。直近では、夏の会長選の選挙戦中にも取り沙汰された。 当時、ペレスの対立候補エンリケ・リケルメは、当選すればノルウェー人ストライカーを獲得するとまで宣言した 。さらに、ハーランド本人がレアル・マドリーへの移籍を望んでいるとも主張した。

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その後まもなく、マンチェスター・シティも声明を出し、リケルメの主張を強く否定した 。なお、リケルメは結局、選挙には勝てなかった。クラブの声明には「アーリング・ハーランドの将来に関するスペイン発の報道は誤りだ。それが実現する可能性はなく、それを可能にする契約条項も存在しない。この件で我々の選手の画像が使用されたことについて、法的措置を検討している」と記されていた。ハーランドの関係者も、この主張は事実無根だと退けた。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノは、父アルフィと代理人ラファエラ・ピメンタの言葉を「どれも非常に面白い話だが、事実ではない。レアル・マドリーの選挙に臨む両候補の幸運を祈る」と伝えている。

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財務スキャンダルがマンチェスター・シティに深刻な影響を及ぼす可能性

だが、その後状況は根本的に変わった。 財務規則違反の疑いをめぐる手続きの中で、マンチェスター・シティは厳しい処分を受ける可能性がある 。移籍禁止、勝ち点剥奪から強制降格まで取り沙汰されている。最悪の事態となれば、一部の選手がクラブを去る可能性も否定できない。

ただ、クラブは115件の訴因のうち114件で有罪判決を受けたにもかかわらず控訴しており、処分がどの程度になるかは依然として不透明だ。控訴審は2026年12月中旬に始まる。判決は早くても2027年初めになる見込みで、審理機関が具体的な処分を決めるのはその後となる。

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2034年まで契約を結んでいるハーランドは、 つい数日前、所属クラブに対する手続きについて初めて言及した 。「僕には答えるのが難しい質問だ。法的な争いだから」とTV 2 Sportに語った。また、この一件は「プレミアリーグとマンチェスター・シティの間」の問題だと付け加え、「審理機関で扱われることになる。それについて僕が答えるべきなのか？ 分からない。本当に詳しく知らないことについて答えるのは、少し難しい」と続けた。

さらにハーランドは、疑惑についてはまったく調べていないと強調した。「僕はマンチェスター・シティで結果を出すことに集中している。2022年に5年契約を結び、2024年末には9年半の契約にサインしたクラブだ」と26歳のストライカーは語り、マンチェスターで「幸せ」だと明かした。