共有 GOALをGoogleでフォロー

「ネグレイラ事件」をめぐる争いは、もはやスポーツ番組での舌戦や公式声明の応酬にとどまらない。スペインサッカー史上最も深刻とされるこの問題は今、まったく別の舞台へと移った。法廷である。

広告

明日水曜日の朝、バルセロナとレアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が司法の場で直接向き合う。和解手続きが行われるもので、これが長期にわたる法廷闘争の幕開けとなるのか、あるいは謝罪と発言撤回によって決着するのかが注目される。

和解手続きは午前9時40分からマドリードの第1・第2法廷で行われる予定だ。バルセロナが提訴に向けた予備的な申し立てを行ったことを受けたもので、スペイン刑法第205条に基づき、レアル・マドリー会長を名誉毀損で訴えるための前段階となる。

司法関係者がスペインの通信社「EFE」に認め、スペイン紙『マルカ』が伝えたところによると、今回の手続きは、バルセロナが今年6月中旬に行った申し立てを受けたものだ。その背景には、ペレス会長が5月12日に別々の2つの公開声明で行った発言がある。同会長はその中で、ネグレイラ事件を直接引き合いに出し、バルセロナを「腐敗」「審判を富ませた」「判定から常に恩恵を受けてきた」と非難していた。

和解手続きは、名誉毀損で提訴する前に義務付けられた前段階である。今回の手続きは、レアル・マドリー会長が5月12日の記者会見と、その翌日のメディアインタビューで行った発言に基づいている。

広告 広告

さらにバルセロナは当時、この申し立てに対して適切な「対応」がなされない場合、レアル・マドリー会長を相手取り「然るべき刑事訴訟」を起こすと表明していた。

Related Topics

バルセロナは訴えの中で、一部の審判を大会を操作する目的でクラブから支払いを受けていた者だと表現した発言について、ペレス会長にその不正確さを認めるよう求めている。それができない場合は、支払いを受けたとする審判、つまりレアル・マドリー会長が「ネグレイラの息子たち」と呼んだ審判が誰なのかを特定するよう求めている。

またバルセロナは、ペレス会長が該当する審判の名前を明かす場合には、同会長の見解で不正があったとされる試合と具体的なプレーまで特定するよう要求している。これはペレス会長に「撤回か立証か」の二者択一を迫る、明確な法的挑戦だ。

広告

バルセロナが目指しているのは、ペレス会長に発言を撤回させることだ。クラブは同会長の発言を、クラブのイメージと評判に深刻な損害を与える虚偽だとみなしている。とりわけ、その発言がメディア関係者や一般のファンではなく、スペイン最大のライバルクラブの会長から発せられたものである点を重く見ている。

ペレス会長が納得のいく撤回を行わなければ、クラブは同会長を刑事告訴する。なお、レアル・マドリー会長には水曜日の和解手続きに出席する義務はなく、代理人を立てることも認められている。

広告

「ネグレイラ事件」は、バルセロナが長年にわたり、審判技術委員会の元副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏に対し、同氏と関係のある企業を通じて行っていた支払いをめぐる捜査である。

検察は、2001年から2018年までに700万ユーロを超えたこれらの支払いが、審判団への影響力行使を狙ったものだった可能性を疑っている。一方、バルセロナ側は、審判に関する技術的な報告書や助言の対価であり、いかなる判定も買収するものではなかったと主張している。

広告

ボールは今、司法の側にある。ペレス会長は発言を撤回するのか。それとも主張を曲げず、刑事訴訟に臨むのか。水曜日の手続きはネグレイラ事件の終わりの始まりとなるのか。あるいは、もはやピッチの上だけでなく法廷でも繰り広げられるクラシコ戦争の新たな一章となるのか。