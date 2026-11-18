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すべての道がマドリードに通じているかに見えたなか、バイエルン・ミュンヘンの会長が完全に扉を閉ざした。交渉もなければ、水面下の接触もなく、アリアンツ・アレーナに不安もない。マイケル・オリーズは残留する。そのメッセージはドイツの名門クラブの最上層部から発せられた。

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バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長が、フランス人スターのマイケル・オリーズの去就をめぐり、レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長との間で交わされたやり取りの舞台裏を明かした。状況はいたって平穏であり、同選手の放出は議題に上っていないと強調している。

オリーズは昨夏の移籍市場で最も名前が取り沙汰された選手の一人だった。攻撃陣強化を目指すレアル・マドリーへの移籍が有力視されていたが、ペレス会長率いるレアル・マドリーは最終的にコートジボワール人のヤン・ディオマンデの獲得を決断。ディオマンデはここまであらゆる期待を上回る活躍を見せ、ジョゼ・モウリーニョ監督やサンティアゴ・ベルナベウのファンの心をつかんでいる。

それでも、オリーズをめぐる憶測は収まらなかった。バイエルン・ミュンヘンとの契約は2029年まで残っているものの、昨夏には白いユニフォームに袖を通す寸前だったとされる。さらにフランス紙『レキップ』は昨年7月、同選手がフランス代表のチームメイトに対し、モウリーニョの下でプレーすることになると伝えていたと報じ、移籍の噂に拍車をかけていた。

しかしハイナー会長は、ドイツメディアt-onlineのインタビューで議論に決着をつけた。バイエルンにおける同選手の立場について率直に語り、こう述べている。「選手がプレースタイル、人格、性格、そして何より人間として我々に合っているかどうかを考慮しなければならない。マイケルはここを我が家のように感じているし、バイエルン・ミュンヘンで自分が何を手にしているかをよく分かっている」

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ハイナー会長はペレス会長と25年以上にわたって強固で友好的な関係を築いており、「彼とは25年以上の付き合いで、友好的な関係にある。だからこそマドリードへの招待を喜んで受け、レアル・マドリーのアカデミーの卒業生に向けて祝辞を述べた」と説明した。

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オリーズについては、ペレス会長と直接このフランス人選手について話をしたと明かし、その答えは明確かつ決定的なものだったという。レアル・マドリーの会長は、同クラブがオリーズ本人とも代理人とも話をしておらず、現時点ではそうするつもりもないと伝えたとのことだ。

さらにバイエルン会長は、クラブとしてはまったく安心しており、スター選手の流出の可能性について何ら懸念していないと付け加えた。長期にわたって在籍してもらうことが目標だと強調し、次のように断言している。契約は2029年まで有効であり、我々の目標は彼に長くバイエルン・ミュンヘンに留まってもらうことだ。レアル・マドリーへ移籍する可能性など考えてすらいない。

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この発言によって、バイエルン・ミュンヘンは二重のメッセージを発信したかったようだ。一つはファンに向けて、チームのスターが残留するということ。もう一つは関心を寄せるすべてのクラブに向けて、交渉の扉は閉ざされているということだ。一方のレアル・マドリーは、ディオマンデという求めていた答えを見つけたようで、オリーズはミュンヘンで自らの物語を紡ぎ続けている。