ペレスを悩ませる存在：老会長の宿敵がカンプ・ノウのスタンドからクラシコを観戦

レアル・マドリードの前会長候補であるエンリケ・リケルメ氏は、明日スポティファイ・カンプ・ノウで行われるバルセロナとのクラシコを、友人数名とともに観戦し、スタンドからマドリードを応援する。一方で、現会長のフロレンティーノ・ペレス氏は会長席を欠席する。

昨年6月に行われたレアル・マドリードの選挙で35％の票を獲得したリケルメ氏は、リーガ・エスパニョーラおよびチャンピオンズリーグにおけるチームのアウェイゲームを熱心に追い続けている。

会長席でレアル・マドリードを代表するのは、副会長のエドゥアルド・フェルナンデス・デ・ブラス氏と、元選手で2023年からクラブの名誉会長を務めるホセ・マルティネス「ピリ」氏となる。

ペレス氏の欠席は、昨シーズンの姿勢の延長線上にあるものだ。レアル・マドリードが欧州スーパーリーグ構想からの離脱を背景にカタルーニャのクラブとの関係を断って以降、同氏はバルセロナのスタジアムの会長席に姿を見せなかった。

リケルメ氏は以前、メトロポリターノ・スタジアムで行われたアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードの対戦をVIP席から観戦したことがあり、「ムンド・デポルティーボ」紙によれば、この姿はペレス氏の好むところではなかったという。