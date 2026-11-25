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レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長とバルセロナとの和解協議は、わずか10分足らずで終了し、何の合意にも至らなかった。これにより、ネグレイラ事件に関する発言を巡る両者の対立は、新たな法廷闘争へと発展する見通しとなった。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、両者の代理人は水曜日の朝、マドリードの裁判所に出頭したが、双方が互いの立場を譲らず、協議は和解に至らないまま終了した。これにより、バルセロナがレアル・マドリー会長に対して法的措置を取る道が開かれることになる。

協議で最も目立った欠席者はフロレンティーノ・ペレスだった。ペレスは呼び出しを受けていたにもかかわらず出席せず、前日の火曜日にはサンティアゴ・ベルナベウの貴賓席で、チャンピオンズリーグでアイントホーフェンに5-1で大勝したレアル・マドリーの勝利を祝っていた。

裁判所にはレアル・マドリーとバルセロナ双方の弁護士が出席したものの、協議終了後にいずれの側もコメントを発表しなかった。今回の協議は事態を沈静化させる機会とはならず、むしろより激しい法廷闘争への扉を開いたままとなった。

ほぼ同じ頃、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長はアゼルバイジャンの首都バクーで発言し、和解が成立しなければ、ネグレイラ事件を巡ってバルセロナの名誉を毀損したとして、クラブはペレスを刑事告訴することになると警告していた。

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ラポルタは、クラブは自らの利益を守るために動いていると語り 、レアル・マドリー会長の発言はスポーツ上の対立の域を超えていると主張した。ラポルタの表現によれば、その発言には真実の歪曲と歴史を書き換えようとする試みが含まれていたという。

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バルセロナの会長はさらに、「我々がしているのはクラブの利益を守ることだ。真実が歪められたり、歴史が書き換えられたりした場合、とりわけそれがライバルクラブの最高責任者によるものであれば、その撤回を求めて司法に訴えるのは当然のことだ」と付け加えた。

ラポルタは法的措置を示唆するだけにとどまらず、レアル・マドリーがタイトルから遠ざかっていた時期を覆い隠すためにネグレイラ事件を利用していると非難した。ラポルタの発言によれば、これはレアル・マドリーがタイトルを獲得できなかった2年間を指したものだという。

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今回の対立の発端は、先週行われたレアル・マドリーの総会でのフロレンティーノ・ペレスの発言にある。ペレスはネグレイラ事件を巡ってバルセロナへの攻撃を強め、捜査対象となっている事案の責任者に責任を取らせるべきだと訴えた。

ペレスはレアル・マドリーをこの事件の「最大の被害者」と表現し、さらに不正の存在や、バルセロナが審判の判定から利益を得ていたことにも言及した。バルセロナはこれらの発言がクラブの評判を傷つけるものであり、司法の介入が必要だと判断した。

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和解協議が不調に終わったことで、ペレスとバルセロナの対立は法廷の場へと移る可能性が高まった。両ライバルの緊張は一段と高まっており、その対立はピッチ上の争いの域を超え、互いの非難の応酬や法的措置の警告にまで発展している。