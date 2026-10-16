リーガ・エスパニョーラ会長であり、スペイン王立サッカー連盟副会長を務めるハビエル・テバスが、レアル・マドリードのテレビ局に関する自身の発言を理由に、スペイン国家スポーツ評議会が自身への処分を検討しているという報道について言及し、その情報の信頼性を信じていないと強調するとともに、公式な立場を取る前に自身の発言全文を読むよう求めた。

テバスは次のように述べた。「国家スポーツ評議会が私の発言を理由に処分を検討しているというニュースは信じられない。もしそれが事実なら、彼らの調査が私が書いたものを読むこと、そして私の過去のいくつかの発言を精査することから始まることを願う」。この姿勢は、レアル・マドリード内部に怒りの波を引き起こした比較についての自身の擁護を貫く立場を反映している。

姿勢を貫くテバス

リーガ・エスパニョーラ会長は、レアル・マドリードのテレビ局の手法をナチス・ドイツの宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスが用いたプロパガンダの手法になぞらえ、同局がクラブを常に被害者として描き、不満を繰り返し訴え、疑念を煽り、自らの筋書きに都合のよい出来事を選び取っていると指摘して、大きな論争を引き起こしていた。

テバスはソーシャルメディアで公開したメッセージの中で、自身の比較はプロパガンダの手法を対象としたものであり、ナチスのイデオロギーやレアル・マドリードのファンを対象としたものではないと説明。こうした手法は、彼の表現によれば、組織的な反復、対戦相手を敵として描くこと、そして特定の筋書きに事実を従わせることに基づいているとした。

レアル・マドリードは辞任を要求

この発言はレアル・マドリード経営陣の怒りを招き、同クラブはテバスがリーガ・エスパニョーラ会長とスペイン王立サッカー連盟副会長の両職から即時に辞任することを要求し、彼を「スペインサッカーにとって真の疫病」と評した。

クラブは、自局の手法をナチスのプロパガンダの手法と比較することは重大かつ受け入れがたいことだとし、ナチスのイデオロギーについて述べたものではないというテバスの説明は、侮辱的な発言の性質を和らげるものではないと声明で強調した。

テバスは表現の自由の問題を提起

テバスは自らの立場を擁護する中で、レアル・マドリード会長フロレンティーノ・ペレスの過去の発言を引用した。ペレスは「私はリーガで14回優勝できたはずだが、残りは奪われた」と述べており、この発言の後には一部の審判からの訴えが続いた。

テバスは発言を評価する際に用いられる基準について疑問を投げかけ、リーガのタイトルを奪われたと語ることが表現の自由として扱われる一方で、イデオロギー的な比較を排除し、ファンを対象外としたうえでプロパガンダの手法を批判することが、公式な介入の可能性につながるのかと問いかけた。

そして、基準は独立かつ一貫した形で適用されるべきだと強調し、「表現の自由は発言者の名前によって左右されるべきではない」と語った。

テバスの解任を求める新たな訴え

これと並行して、ミゲル・ガラン会長率いるスポーツにおける透明性と民主主義協会が、テバスに対する訴えをスペイン国家スポーツ評議会に提出したことを明らかにした。

スペインサッカー全国連盟「CENAFE」の会長であるガランは、これがリーガ・エスパニョーラ会長に対して提出した8件目の訴えであると説明した。

ガランは評議会のウリベス会長に対し、8件の訴えをスポーツ仲裁裁判所「TAD」に送付するよう求めた。この訴えはテバスの解任と、いかなるスポーツ関連の職にも就けないようにすることを目的としている。

テバスが自身の発言を全体の文脈の中で精査するよう求め続ける一方で、レアル・マドリードの対応のエスカレートと新たな訴えの提出を受けて圧力は続いており、スペイン国家スポーツ評議会が自発的に公式な措置を取るかどうかが注目される。