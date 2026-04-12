ペレスの支援を受け、レアル・マドリードはトニ・クロースの復帰を検討している。

レアル・マドリードは、クラブの将来を担う存在として、元ドイツ代表MFトニ・クロースの復帰を検討している。クラブ内では、彼の復帰が転機になるとの見方が強い。

クラブ上層部は復帰の時期到来と判断。クロスは今も高いフィットネスを維持し、現役復帰も可能だが、現時点では選手としての復帰ではなく、中盤に彼を加えることはアルベロアら元チームメイトにも大きな利益をもたらす。復帰自体は決定しており、具体的な方法や役割は調整中。

スペイン紙『AS』によると、クラブはクロースが去って2年がたち、その空白を埋めるために動き出した。来季からの復帰を予定し、スポーツ組織の一員とする方針を決めた。

クラブ上層部は、具体的な役職に関わらず、彼の存在が組織の成長に役立つと確信している。

彼の引退はマドリードのサポーターだけでなく世界中のサッカーファンの心に刻まれた。ベルナベウでの最終戦後、ピッチを去る彼の姿に多くの人が涙した。6日後、チャンピオンズリーグ6度目の優勝でピッチに別れを告げた場面は、美しい幕切れだった。 彼は「ふさわしい」と感じたタイミングでキャリアに幕を下ろした。ピッチ上で示した優雅さのように、気品ある別れを選んだ。

クラブとフロレンティーノ・ペレス会長との関係も常に良好で、会長は誰よりもクロースの復帰を望んでいる。

家族とともにマドリードに定住したクロースは、地元にサッカーアカデミー「バデラ・デル・モンテ」を開設。ここ数週間で2度、アカデミーのチームを率いてヴァルデペーニャスでレアル・マドリードと対戦した。



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