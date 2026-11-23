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ラファエル・ナダルが初めてレアル・マドリーの役員席に着いた。座ったのはフロレンティーノ・ペレス会長のすぐ右隣で、多くの人には、次期会長の非公式な発表のように映る光景だった。

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この出来事があったのは、クラブが今週開いた年次総会の場だ。総会では昨シーズンの決算、今シーズンの予算、来年の会費が承認された。通常総会に続いて臨時総会が開かれ、スペインのテニス界のレジェンドを理事会メンバーに任命することが承認された。

ペレスは最終承認を待たなかった。代議員たちに、ナダルが役員席に加わり理事として職務に就くことを認めるよう求め、この動きは会場で大きな歓迎を受けた。

ペレスはナダルを紹介する際、「ラファは人柄、コートの内外での振る舞い、そしてスポーツを高める価値観への揺るぎない献身によって、何百万もの人々の尊敬と愛情を勝ち得た人物だ」と語った。

出席者の多くは、ナダルが会長の右隣に座らされたことを単なる儀礼ではなく、いずれ後継者となるべく準備が進められているという明確なメッセージだと受け止めた。

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こうした見方の背景には、スペインにおけるナダルの特別な存在感がある。ナダルはグランドスラムで22回の優勝を誇る単なるテニスの王者ではない。まれに見るほど広く支持されるスポーツの象徴であり、幼少期からレアル・マドリーのファンであることを公言していることでも知られる。

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また、理事会入りによって、ナダルは財務から放映権、商業展開に至るまで、世界最大級のクラブの運営手法を内部から学ぶ機会を得ることになる。

しかし、このバラ色のシナリオには大きな疑問も付きまとう。スペインのジャーナリスト、アントン・メアナはラジオ局カデナ・セールの番組『カルーセル・デポルティーボ』で、2つの決定的な問いを投げかけた。ナダルは、重圧や決断を伴うレアル・マドリー会長職に本当に就く準備ができているのか。そして、ペレスのように全権を握り、陣頭指揮を執ってあらゆる決定を下す会長になるのか、それとも最高経営責任者が舞台裏でクラブを動かす一方で、ファンの前に立つ単なる顔となるのか、という問いだ。

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メアナは、準備が整わないままスペインサッカー連盟会長の座を目指したイケル・カシージャスの例を挙げ、レアル・マドリーの会長職は極めて難しいものだと強調した。

メアナは「アンバサダーであることと理事会メンバーであることは別物だ。そしてレアル・マドリーの会長となれば、まったく次元が違う。昨日の出来事は次期会長の公式なお披露目のように見えたが、事はそれほど単純ではないと思う」と語った。

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一方、スペインのジャーナリスト、ヘスス・ガジェゴは番組に出演し、ナダルには経験を積む時間が十分にあり、会長就任は来月でも来年でもないとの見解を示した。

ガジェゴはさらに、ナダルが会長に就任する際には1人か2人の最高経営責任者がそばに付き、その中で契約のまとめ方や選手代理人との交渉術、ハビエル・テバス会長率いるラ・リーガとの対立の実情を学んでいくことになると付け加えた。

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ただし、ガジェゴによれば最大の疑問は、ナダルが決定的な判断を下せるかどうかにある。ペレスは絶対的な執行権限を持ち、時には部下の同意なしに決断を下す。ジョゼ・モウリーニョを監督に選んだのも、譲れない彼個人の決断だった。

ガジェゴは、ナダルが就任当初からそうした判断を下すことはできず、その域に達するには会長として10年を要するかもしれないとみている。

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クラブ内の大きな歓迎と、準備が整っているのかという疑問。その狭間にあって、ナダルの理事会入りは長い道のりの第一歩にすぎない。その先で、このレジェンドが名誉ある席から、スペインサッカー界で最も困難な決断を下す椅子へと移れるかどうかが明らかになるだろう。