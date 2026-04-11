ペレスが無視した警告！…ラポルタは「ムバッペがレアルのロッカールームを壊す」と予言した。

サンティアゴ・ベルナベウで2シーズン目を迎えたフランス人スター、キリアン・エムバペ。彼の得点はもはやファンやアナリストを満足させない。

レアル・マドリードは2シーズン連続で主要タイトルを逃しており、フロレンティーノ・ペレス会長が推進する「新ギャラクティコス計画」の是非も問われている。

再び注目されるラポルタ発言

ピッチ内の戦術的危機が深まる中、SNSやスポーツ界では、2024年3月にバルセロナ会長ジョアン・ラポルタが『ムンド・デポルティーボ』に語った「予言的」発言が再注目されている。

当時、ラポルタは「ムバッペの加入は“贈り物”ではなく、内部危機の“引き金”になる」と断言していた。

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彼は「彼らには問題がある。誰か放出しなければならない。ムバッペとヴィニシウスは同じポジションだからだ。さらに年俸を考えれば、 dressing room に亀裂が生じるだろう」と語った。

アイデンティティのジレンマ

2年前、ラポルタの懸念は現実になった。ムバッペ加入時に主力放出を拒んだレアル・マドリードは、今、戦術的ジレンマに直面している。

両者が左サイドを好み、監督は共存させる布陣を見いだせず、攻撃のバランスとチームアイデンティティが失われた。

この問題はピッチ外にも波及。ヴィニシウスは契約延長交渉で、新10番の年俸を参考に“自分の価値に見合う報酬”を要求し、交渉は難航している。

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数字だけでは語れない

ムバッピは多数得点を挙げながらも、タイトル獲得につながらず批判されている。また、彼の存在がチーム連携を希薄にしたとの見方もある。

現在、レアル・マドリードはスポーツプロジェクトを救うため、内部で「抜本的な改革」が必要だ。巨額取引の結果をペレス会長が誤判断したとの噂も高まっている。