レアル・マドリードは、クラブのスポーツプロジェクトの将来を巡る対立を受け、最近締結された商業契約を強く批判する声明を発表した。

クラブは、スペイン女子1部リーグ「Liga F」と元バスケットボール選手パオ・ガソルが率いるGasol16 Ventures社との契約について、「今後25年間リーグ収益を担保にするものであり、持続可能性と自立性の原則に反する」と主張した。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、女子プロクラブの3分の2が承認したこの協定では、ガソル社とFortified Partnersの提携により、今後4年間で5500万ユーロを投資する。

レアル・マドリードが問題視したのは、2051年6月までリーグの将来的な商業収益の35～49％を投資家に譲渡する条項だ。

協定に参加するクラブは、25年間の大半の収益を譲り渡す代わりに4000万ユーロを受け取る。ラ・リーガには1200万ユーロが支払われ、うち300万ユーロは女子選手肖像権購入に充てられる。

同クラブは、この契約が「持続可能性、透明性、クラブの完全な自立に基づく女子サッカーの成長モデルと相容れない」と強調した。

同クラブは、参加が任意である以上、不参加のクラブに不利益が生じてはならないと強調した。

声明は、将来加入するクラブにも影響が及ぶと指摘した。 「この決定は25年間にわたり経済的・運営上の影響を及ぼすため、現在資金提供を受けるクラブだけでなく、将来Liga Fに加盟するクラブにも配慮が必要だ。彼らは意思決定や初期資金の恩恵を受けずに、採択されたモデルに従うことを義務付けられる」と指摘した。

最後に、レアル・マドリードは参加クラブの決定を尊重するとしつつ、「女子サッカーの成長を促進する、公正で持続可能かつ透明性の高いモデル」の実現へ引き続き取り組むと表明した。

この姿勢により、クラブは女子サッカーの資金調達と発展を巡る議論で、長期民間投資を支持する立場とリーグの将来を担保にすることに反対する立場との間で新たな論戦を展開することとなった。