「ペレスが大惨事の元凶！」ロドリがレアル・マドリードを拒否した3つの理由

スペイン人MFロドリのバルセロナ移籍は最終段階に近づいている。マンチェスター・シティの中盤の選手がカタルーニャのクラブへの移籍について自身の立場を固めたのだ。一方で、両者間の交渉が以前には進んだ段階にまで達していたにもかかわらず、彼がレアル・マドリードへの扉を閉ざすに至った理由についての新たな詳細が明らかになった。

スペイン人ジャーナリストのラモン・アルバレス・デ・モンが自身のYouTubeチャンネルで明かしたところによると、ロドリはワールドカップ終了後、レアル・マドリードの最高経営責任者ホセ・アンヘル・サンチェスと会談を行い、その席で白いユニフォームを着ることに前向きな姿勢を示したという。しかし彼は交渉の行方に影響を与える3つの主要な批判をクラブに向け、その後、移籍話は最終的に停止した。

移籍決着の遅れ

ロドリ側からの最初の異議は、レアル・マドリードが彼の獲得に向けて動くのが遅かったことに関するものであり、加えて、クラブ会長フロレンティーノ・ペレスがそもそも移籍を成立させることを望んでいないという情報のリークが多かったことも挙げられる。

レアル・マドリードが選手へ動き出したのは、彼の膝が問題ないことを確認した後であり、さらにワールドカップで見せた並外れたパフォーマンスの後だった。同大会で彼は最優秀選手賞を獲得しており、それが彼の技術的価値を高め、クラブが彼との契約への関心を強める後押しとなった。

レアル・マドリードのプロジェクトへの疑問

2つ目の批判は、レアル・マドリード内部のスポーツプロジェクトのあり方に関連していた。ロドリは、クラブがこの移籍に対応した方法や、動き出すために選んだタイミングについて留保を示しており、その背景には、自身との契約が当初から明確な優先事項ではなかったという感覚があった。

交渉は進んだ段階にまで達していたものの、こうした懸念が選手の確信に影響を与え、移籍市場で彼の前に現れた他の選択肢を検討することにより前向きにさせた。

「ロッカールームの問題」

同じ証言によると、ロドリの話の中で最も繊細な点は、レアル・マドリードのロッカールーム内に問題があると取り沙汰されていたことだった。

アルバレス・デ・モンは、ロドリがチーム内に問題があると聞いたとクラブ幹部に伝え、そのためロッカールーム内の状況の実態について彼への説明が必要となり、その後にようやくレアル・マドリードは選手が提示した要求に応え、移籍に関する基本合意に達することができたと語った。

その時点では、移籍はほぼ成立したかに見えた。特にロドリはスペインの首都への移籍に前向きだったからだ。しかしその後、バルセロナが強気で交渉ラインに割って入り、選手の計算を変えた。

バルセロナが局面を一変

レアル・マドリードがこの移籍についてマンチェスター・シティと交渉していた時、白いクラブはロドリの移籍に絶対的な優先度を置いておらず、ディオマンデの獲得やヴィニシウスの契約延長など、他の案件の決着に追われていた。

バルセロナはこの躊躇を利用して強気で競争に加わった。ロドリは2つの異なる選択肢を前にすることになったが、最終的にはカタルーニャのプロジェクトに傾いた。クラブが技術面・個人面の両方で自身の野心に合っていると感じたためだ。

なぜロドリはバルセロナを選んだのか?

情報によれば、ロドリがバルセロナの代表クラスの選手数人と面識があったことが、彼の決断を後押しした要因の一つだったという。加えて、カタルーニャのクラブのスポーツプロジェクトへの確信、そしてピッチ上での自身の特性や能力に大きく合致するプレースタイルへの称賛もあった。

また、ロドリとバルセロナの間で金銭的合意にも達しており、あとはカタルーニャのクラブとマンチェスター・シティの間の最終合意が完了するのを待つのみで、それを経て移籍が正式なものとなる。

こうして、以前はレアル・マドリードに近いように見えた移籍は別の行き先へと転じた。ロドリの留保、白いクラブの移籍決着への躊躇、そして適切なタイミングでのバルセロナの参入が、選手の進路を変えることにつながり、彼はカタルーニャのユニフォームを着るまであとわずかというところまで来ている。