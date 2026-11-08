ケネス・ペレスは、FCトゥウェンテとアヤックスの一戦（2-2）で見せたソンドレ・オルヤセーテルのプレーにかなり驚いた。今季トゥウェンテで強い印象を残しているウインガーだが、アヤックスの右サイドバック、ルーカス・ローザを相手にほとんど見せ場をつくれなかった。ペレスはESPNの番組『Dit was het Weekend』で、このノルウェー人選手の実力に大きな疑問を投げかけた。

オルヤセーテルは今季、FCトゥウェンテを代表する活躍を見せている選手の一人だ。先週のエクセルシオール戦では、1試合で5アシストを記録し、エールディヴィジの記録を更新した。しかしアヤックス戦では、ペレスによれば、ほぼ完全に封じ込めてくる相手と対峙することになった。

その一方で、ペレスはFCトゥウェンテ全体のプレーを高く評価した。トゥウェンテが90分間にわたって高いテンポを保ち、アヤックスに絶えずプレッシャーをかけようとする姿を見ていた。「彼らは本当に猛烈な勢いだった。90分間ずっとだ。60分でも70分でもなく、90分間ずっとね」とペレスは語った。

ただ、トゥウェンテのアタッカー全員が存在感を示せたわけではない。カリム・エル・アハマディが右サイドのロッツとタハの連係に特に感銘を受けた一方、反対側のオルヤセーテルは大いに苦しんだ。ペレスは、ローザが目の前の相手に危険なプレーをする機会をほとんど与えなかったと見ている。

「オルヤセーテルは左サイドから外された。私の見たところ、ローザを抜けたのは1回だけだったからね」とペレスは指摘した。司会のヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンも、アヤックスの右サイドバックがこの対決を制したと見ていた。「ローザは『あいつを徹底的に封じてやる』と決めていたんでしょうね」とファン・ガンヘレンが言うと、ペレスも「まったくその通り」と同意した。

オルヤセーテルのプレーを見て、ペレスはこのアタッカーの能力に疑問を抱くようになった。「そうなると、オルヤセーテルは実際どれほど優れた選手なのか、と思うよね」と元選手のペレスは口にした。

ペレスは、こうした相手との対戦でこそ、自分の真価を示さなければならないと強調する。「上のステップに進みたいなら、これが求められるレベルだ。彼がどこへ行けるかという話はよくするだろう？ 例えばスペインには、ローザのようなタイプの選手が18人いるよ」