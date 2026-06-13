スペイン人若手ビクトル・ムニョスは、プレミアリーグ挑戦へ。ニューカッスル・ユナイテッドが今市場で獲得交渉の最終段階に入った。これにより、レアル・マドリードは買い戻し機会を逃す。

ムニョスはカスティージャの有望株で、昨夏5年契約でオサスナへ移籍。契約条項により、レアル・マドリードは800万～1000万ユーロで買い戻せる。

レアル・マドリードは昨夏500万ユーロで売却し、現在も権利の50％を保有しているため、移籍承認・拒否権を持つ。

フロレンティーノ・ペレス会長はムニョスを高く評価し、今夏呼び戻したい考えだ。

スペイン紙『AS』によると、オサスナとニューカッスルの交渉は最終段階に入った。現在、ムニョスはW杯でプレーしており、実力を示す絶好の機会となっている。

違約金は4000万ユーロだが、イングランド側の提示額は3000万ユーロ超で、パフォーマンスや出場に応じてインセンティブが付く。固定額、変動額、支払い方法については今も協議が続いている。

オサスナは売却益を最大化するため、さらに条件向上を要求している。

最終合意に達したら、オサスナはレアル・マドリードに通知し、正式手続きを進める。

オサスナは今シーズン飛躍した22歳をこのまま引き留めるのは難しいと認めている。