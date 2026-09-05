NEC対フェイエノールトでアニス・ハジ・ムサが不在となったことが波紋を呼んでいる。アルジェリア代表の同選手は、具体的な関心を示しているイテハド・クラブへの移籍を望んでおり、土曜日にはフェイエノールトのチームバス出発に遅れた。本人のインスタグラムのストーリーによれば、現在はファン・デル・ファルク・ホテル・ナイメーヘン＝レントに滞在しているという。ESPNの解説者ケネス・ペレスは、この行動を強く非難することはせず、むしろハジ・ムサに理解を示している。ただ、一連の出来事が決して褒められたものではないとも述べた。

「私は選手にかなり理解を示している」とペレスは語った。「変に聞こえるかもしれない。もし労働拒否だと判明すれば、もちろん決して良いことではないからね。自分の意思で契約にサインしているわけだし、そういうことは全部ある」

「ただ、他所で稼げる金額はあまりにも大きい。だから、選手が契約を結んでいるクラブに何かを受け入れさせようとすること自体は理解できる。礼儀正しいことではないし、まったくそうではないけどね」と、それでもペレスは話す。サウジアラビアではハジ・ムサに5年契約が用意されており、その期間で5000万ユーロ超を手にできるという。

「テクニカルディレクターにとっても、これにどう対応するかは難しいと思う」 テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは先日、イテハド・クラブからの3750万ユーロのオファーを断ったが、デ・テレグラーフによれば、サウジアラビアのクラブはさらに『数百万ユーロ』上積みして再び接触してきたという。

フェイエノールトは今、板挟みの状況にある。記録的な移籍を実現するか、それとも代役を獲得する手立てがないまま主力選手を失うかだ。「市場ごとに閉まる日が違うというのも厄介なんだ」とペレスは続けた。

「本当におとといになって初めて動き出したのかは分からない。もし2週間前にすでに始まっていたなら、フェイエノールトとしてはそれを見越して動けたはずだ。彼が残るリスクはあるけど、テクニカルディレクターにとっては毎回ジレンマだと思う」

「ハジ・ムサに提示されている金額はすごいと思うよ……。彼がフィテッセから来た時、私たちは『彼は単なるドリブラー以上の存在なのか？』と疑問に思っていた。それがそうだと証明されたし、アルネ・スロットはそこをしっかり見抜いていた」とペレスは語った。自身ならどの金額で合意するかは分からないとしつつ、「でも、これは大きな金額だ」と締めくくった。







