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Schuurs TorinoGetty Images
Lars Capiau

翻訳者：

ペル・シューアスは欧州のトップクラブとの交渉を終えた。「彼らを見るのが辛かった」

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ペル・シューアスは日曜朝『Goedemorgen Eredivisie』で、膝の怪我が長引き、インテルとの個人合意が成立していたと明かしただがその怪我で移籍は実現しなかった。

現在26歳のシューアスは、アヤックスから移籍したトリノで好スタートを切ったことでインテルから注目された。

「インテルとは合意していた」と彼は振り返る。「直後に怪我をして、そのステップを踏めなかったのが一番つらかった」。リハビリ中のディフェンダーはこうも語る。「トリノでは10か月間プレーし、素晴らしい時間を過ごした」。

「キャリアの絶頂期だっただけに、その一歩を踏み出したかった。インテルは翌年リーグ優勝し、チャンピオンズリーグ決勝にも進出した。ああいう経験はしたかったですね」

「最初は本当にそれが一番つらかった」とシューアスは語る。「インテルを見るのは胸が痛んだ。契約は成立していたんだ。ステファン・デ・フライもいて、彼が僕の師匠になるはずだった。素晴らしい計画だった。それが水の泡になった時は、しばらく立ち直れなかったよ。」

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2023年10月以降、公式戦出場はないが、リハビリ終盤を迎え、再出発の兆しが見えている。

移籍金不要の彼は来季もセリエAでプレーするチャンスがある。体調が整えばトリノの練習に復帰し、ウディネーゼ、ジェノア、フィオレンティーナも関心を示している。

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