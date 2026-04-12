ペル・シューアスは欧州のトップクラブとの交渉を終えた。「彼らを見るのが辛かった」

ペル・シューアスは日曜朝『Goedemorgen Eredivisie』で、膝の怪我が長引き、インテルとの個人合意が成立していたと明かした。だが、その怪我で移籍は実現しなかった。

現在26歳のシューアスは、アヤックスから移籍したトリノで好スタートを切ったことでインテルから注目された。

「インテルとは合意していた」と彼は振り返る。「直後に怪我をして、そのステップを踏めなかったのが一番つらかった」。リハビリ中のディフェンダーはこうも語る。「トリノでは10か月間プレーし、素晴らしい時間を過ごした」。

「キャリアの絶頂期だっただけに、その一歩を踏み出したかった。インテルは翌年リーグ優勝し、チャンピオンズリーグ決勝にも進出した。ああいう経験はしたかったですね」

「最初は本当にそれが一番つらかった」とシューアスは語る。「インテルを見るのは胸が痛んだ。契約は成立していたんだ。ステファン・デ・フライもいて、彼が僕の師匠になるはずだった。素晴らしい計画だった。それが水の泡になった時は、しばらく立ち直れなかったよ。」

2023年10月以降、公式戦出場はないが、リハビリ終盤を迎え、再出発の兆しが見えている。

移籍金不要の彼は来季もセリエAでプレーするチャンスがある。体調が整えばトリノの練習に復帰し、ウディネーゼ、ジェノア、フィオレンティーナも関心を示している。