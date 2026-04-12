ペル・シューアスは2018～2022年、アヤックスでエリック・テン・ハグ監督の下プレーした。トリノを退団し現在フリーのセンターバックは、日曜の番組『Goedemorgen Eredivisie』で、テン・ハグを高く評価した。

ハンス・クラアイ・ジュニアの質問に、シュールスは「数年間彼の下でプレーしたが、何人かの監督の中でテン・ハグが最高だった」と即答した。

「いつも出場できたわけではない。そんなとき選手は『あの監督はダメだ』と言い訳をする。でも僕は、彼は戦術的にとても優れていた。素晴らしい監督だった。チームとして機能させてくれた」と振り返る。テン・ハグの下、2019年、2021年、2022年にアヤックスでリーグ優勝を経験した。

当時彼はフォルトゥナ・シッタルトからPSVへの移籍も検討していたが、26歳となった現在も「アヤックスの方が居心地が良かった」と振り返る。

「最初にPSVと話をしたとき、父が『もう一度アヤックスを見てこい』と勧めてくれました。マルク・オーバーマースやエドウィン・ファン・デル・サールと話し、すぐに心を決めました。アヤックスの印象が全く違いました」とシュールスは当時を振り返る。

「その時の感覚が契約を決意させ、一度も後悔したことはありません」と語るシューアスは、2022年にヨハン・クライフ・アレナを去るまで通算95試合に出場した。

アヤックスでの3年間は「充実した時期」だったと振り返る。「95試合を戦った。ライバルは現在マンチェスター・ユナイテッドのマタイス・デ・リフトとアーセナルのユリアン・ティンバーだった。ミスもしたし、良い試合も悪い試合もあったが、成功を収めたと確信している」