ペリンがユベントスに別れ「ここで学んだ。主役でなくても、重要な存在になれると」

マッティア・ペリンが別れを告げた。まもなくパレルモ加入が見込まれるユベントスのGKは、Instagramで長文のメッセージを投稿し、ユベントスに別れを告げた。





「通り過ぎていく場所がある。

そして、その場所を通り過ぎる間に、自分という人間を変えていく場所もある。





僕にとってユベントスは、まさにそういう存在だった。





今日、振り返ってみると、今の自分を形作っている人間としての一部は、この年月の中で育まれたのだと気づく。なぜなら、時間は出場した試合数や勝利、トロフィーで測るものではないからだ。出会った人々、待ち続けた時間、沈黙、受け入れることを学んだ失望、そして自分の中に再び始める力を見つけた瞬間によって測られるものだからだ。





僕は、いつも主役でなくても大切な存在でいられるのだと学んだ。

何かに属するということは、時に自分自身を脇に置くことでもあるのだと学んだ。

誠実さは語られる必要がない。誰にも見られていない時に自分が下す選択の中に生きるものだからだ。





このユニフォームとともに、僕はキャリアの中でも最も美しい感情のいくつかを味わったが、苦しい時期も経験した。そして今日、そのすべてに感謝している。なぜなら、まさにそうした時間こそが、自分自身を本当に知ることを僕に強いたからだ。偉大なチャンピオンたちにも出会ったが、それ以上に人として素晴らしい人々にも出会った。ロッカールーム以上のものを分かち合った人たちだ。日々、プレッシャー、笑い、敗戦、勝利、恐れ、そして夢をともにした。





日々ユベントスのために働くすべての人たちへ。多くの場合、誰の目にも触れない場所で支えてくれている皆さんに感謝したい。一緒に過ごしている時は小さく思えるしぐさや言葉、気遣いも、別れの時が来て初めて、その大きさに気づくことがある。





そしてファンの皆さんには、シンプルなことを伝えたい。僕はいつも、自分が身にまとっていたこのユニフォームにふさわしい存在であろうとしてきた。

それが常にできていたかは分からない。でも、毎日一日たりともこのユニフォームを敬ってきたことは確かだ。





今、旅立つ時が来た。そう書くことに不思議な気持ちがする。なぜなら、長くひとつの場所にいると、それがいつ終わるのかを自分に問いかけなくなるからだ。それはただ、人生の一部になっていく。でも、おそらく成長するというのは、こういうことでもあるのだろう。愛するものを、愛する気持ちを少しも失わないまま手放す勇気を持つことだ。





ユベントスの歴史の中に、自分が何を残せたのかは分からない。でも、僕の中にはユベントスが永遠に残り続ける。





そしてそれは、どんな別れでも僕から奪うことはできない。ありがとう、ユーベ。





最後まで🤍🖤」



