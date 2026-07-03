ペトコビッチが辞任すべき5つの理由

2026年W杯での敗退を受け、スイス人監督ウラジミール・ペトコヴィッチの去就を巡る議論は、怒りの声から広範な支持者の要求へと変わっている。アルジェリア代表は大会を通じて期待されたパフォーマンスを示せなかった。

32強でのスイス戦敗退は、代表チームが抱える技術・戦術面の課題を象徴するものであり、「今こそ改革が必要なのか」という疑問を突きつける。

アイデンティティの欠如と安定性の喪失

ペトコビッチ監督率いるアルジェリア代表は、明確な戦術アイデンティティを欠き、試合ごとにスタイルが変動。守備・攻撃の両面で選手たちのパフォーマンスに直接影響した。

攻撃の組み立てやプレスのかけ方が定まらず、守備のポジショニングやカウンターへの対応にも問題があった。これらはW杯で戦うチームにとって基本であるはずだ。

采配にも疑問符が付きまとった。

ペトコビッチ監督の選手起用も議論を呼んだ。パフォーマンスが低下していたイッサ・マンディを起用し続けたこと、アルゼンチン戦でキャプテンのリヤド・マフレズを先発から外したことなどが代表例だ。

さらに最大の驚きは、スイス人監督がイブラヒム・マザを「フェイクストライカー」という、彼が一度も経験のないポジションで起用したことだ。その結果、代表チームは中盤の要を失い、マザの得意とするプレイメイクも失われた。

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アルジェリア代表がこのような戦術を採用したのは今回が初めてで、それがスイス戦を難しくした。

終わりのない変更

さらにファンが最も苛立った点は、ペティコビッチ監督がスタメンや布陣を固定できなかったことだ。試合ごとに主力や戦術を大幅に入れ替えたため、選手たちは連携を築けなかった。

このため、代表は重要な大会にもかかわらず試行錯誤中のチームのように見え、ピッチ上の連携にも表れた。

苦境への対応力不足

さらに試合の流れを読む判断も遅れ、交代策も奏功しなかった。

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特にスイス戦では、試合を左右する選手を多数起用しながらもスコアを挽回できなかった。

監督はマンディとラミ・ベン・セバイニのコンビを起用し続けたが、この守備体制は大会を通じて「砂漠の戦士たち」のゴールを 大会を通じて計9失点を喫した。後半に入ってから交代が遅れるなど、ミスを早期に修正できなかったことがチームに大きな代償を強いた。





サポーターは不満の声を上げた。

大会終了後、ペトコビッチ監督とサポーターの関係は就任時とは変わってしまった。SNSには「チームが誤った方向に進んでいる」「監督が残っても成長できない」との投稿が溢れ、解任を求める声が多い。

大会終了後、ボールはアルジェリアサッカー連盟のコートへ。連盟はペトコビッチに再チャンスを与えるか、ファン要望に応え新監督でチームを再構築するか、早期判断が求められている。