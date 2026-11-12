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リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・シティはいずれも、次の1月の移籍市場でトッテナムのDFペドロ・ポロを獲得する可能性について問い合わせを行った。しかし、プレミアリーグの強豪3クラブにとって、スペイン代表DFの獲得は容易ではない。バルセロナとレアル・マドリーも関心を寄せる中、本人はラ・リーガ復帰を希望していると報じられている。

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プレミアリーグの強豪、トッテナムのポロに関心

『TEAMtalk』によると、1月の移籍市場を前に、リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・シティがいずれもポロについて正式に問い合わせた。『TEAMtalk』プレミアリーグの3クラブは、27歳の同選手が冬に移籍可能かどうかを見極めるため、関係者に接触している。ポロはスペイン代表としてワールドカップで際立った活躍を見せ、獲得を熱望される選手となった。

チェルシーはマロ・ギュストの長期的な去就が不透明さを増す中、サイドバックの補強を積極的に検討している。一方、マンチェスター・シティとリヴァプールは右サイドの守備陣を強化したい考えだ。しかし、トッテナムが国内のライバルへの移籍を容易に認めることはない。

ポロはスペイン復帰を希望

イングランドの有力クラブから強い関心を寄せられているものの、ポロはラ・リーガへの復帰を強く希望しているという。母国で再びプレーしたいというサイドバックの意向は、獲得を狙うプレミアリーグ勢にとって大きな痛手だ。

マドリーとバルセロナは、右サイドバックの長期的な戦力を確保しようとする中で、このDFを高く評価していることを明確に示している。報道によれば、バルセロナは先月、移籍の可能性について直接接触もしている。

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一方、トッテナムは交渉で極めて有利な立場にある。ポロとトッテナムの契約は2031年まで残っており、クラブはパリ・サンジェルマンがアクラフ・ハキミに支払った5700万ポンドを上回る、サイドバックとして世界最高額の移籍金を要求するつもりだ。

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鍵を握るロナルド・アラウホの移籍

ポロの争奪戦には、リヴァプールとバルセロナをめぐる興味深い事情もある。トッテナムのポロがアンフィールドへ移籍するかどうかは、センターバックのロナルド・アラウホをめぐる進行中の交渉に大きく左右される可能性がある。

バルセロナは最近、現在アンフィールドに期限付き移籍しているアラウホの完全移籍について、リヴァプールとの交渉を開始した。これにより、リヴァプールの守備陣補強計画とバルセロナの新たな右サイドバック獲得に、興味深い関係が生まれている。

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リヴァプールがこのウルグアイ人選手の完全移籍を成立させれば、それによって得られる移籍金で、バルセロナはポロ獲得を目指すうえで財政的にかなり有利な立場に立てる可能性がある。

ポロの今後は？

現在の移籍市場ではアラウホとポロの取引は相互に関係しているものの、正式に連動しているとの確認はない。バルセロナから期限付き移籍中の選手について合意に達しても、トッテナムのDFの移籍が自動的に決まるわけではない。

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1月の移籍市場では、ポロの獲得をめぐって激しい争いが予想される。選手がスペインへの移籍を望んでいることを踏まえ、レアル・マドリードとバルセロナは今後も状況を注視するだろう。リヴァプール、チェルシー、マンチェスター・シティは、トッテナムが設定する高額な評価額に応じるかどうかを決めなければならない。トッテナムが強硬な姿勢を崩すことはないとみられ、スペイン代表の獲得には、どのクラブも巨額の資金を投じる必要がある。