スペインの番組「エル・チリンギート」の司会者ジョセップ・ペドロールは、レアル・マドリードがカンプ・ノウで行われたクラシコでバルセロナを2－1で破った後、ジョゼ・モウリーニョを称賛し、ポルトガル人指揮官が戦術的な選択とカタルーニャの名門の目論見を狂わせた手腕によってハンジ・フリックを上回ったとの見解を示した。

ペドロールは、多くの人々がモウリーニョは過去の監督になってしまった、彼との契約は誤りだと考え、彼がバルセロナとの対戦を恐れるだろうと思っていたが、モウリーニョは力強い出来栄えでこうした批判に応え、ビッグマッチのマネジメントにおける指導の手本を示したと語った。

モウリーニョの最も際立った決断は中盤の構成に表れ、肉体的な強さだけに頼るのではなく、オーレリアン・チュアメニとともにベルナルド・シルバ、アルダ・ギュレル、そしてベリンガムの起用を選んだ。

この方針により、ペドリとロドリが期待される水準を見せられなかった中で、レアル・マドリードはポゼッションとゲームメイクの面でバルセロナと互角に渡り合う力を得た。

ペドロールは、モウリーニョが過去の試合を通じて、肉体的な堅牢さと技術的な質の間でバランスを取る必要性を認識していたと指摘した。それがカンプ・ノウでのチームの出来に反映されており、このやり方はバルセロナ相手に成功を証明したことで、ポルトガル人指揮官にとって今後の対戦における基本的な選択肢となり得る。

ペドロールによれば、勝利の背景にあったのは戦術的な優位性だけではなく、規律とチームワークもレアル・マドリードの勝利に重要な役割を果たした。選手たちは守備でも攻撃でも明確な献身を見せ、試合を通じて大きな労力を注いだ。

ジョセップは、チームはファンが待ち望んでいた姿を見せたとの見方を示し、強豪との対戦には勇気と組織力、そして闘争心が求められると強調した。これらこそクラシコで明確に表れた要素だった。