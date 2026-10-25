ペドリ：自分たちの行いの代償を払った

バルセロナのスペイン人MFペドリは、リーガ・エスパニョーラの一戦としてカンプ・ノウで行われたクラシコでレアル・マドリードに1-2で敗れたことを受け、悲しみをあらわにし、特に前半においてカタルーニャのチームが期待された水準のプレーを見せられなかったと認めた。

ペドリは『DAZN』に対し、バルセロナは試合の前半で最高の状態を見せられなかったと述べ、ハーフタイムの後にチームは改善し同点に追いつくことに成功したものの、レアル・マドリードが決勝点を挙げたカウンターへの対応がうまくいかなかった代償を払ったと指摘した。

さらにこのスペイン人MFは、バルセロナはボール回しのリズムを欠いていたとし、次のように説明した。「前半は非常に遅く、多くの軽率なミスを犯した。こういうチームが相手では、その代償を払うことになる」

ペドリは、チームとそのサポーターにとって特別な重要性を持っていた一戦を落とした失望はあるものの、今後の試合でパフォーマンスを改善する必要性を強調し、選手たちは勝利を収めてそれをサポーターに捧げたいと望んでいたが、運に恵まれなかったと語った。

そして、競争はまだ長く、クラシコでの敗戦がリーガ・エスパニョーラの行方を決定づけるものではないと強調し、シーズンが続き挽回の可能性がある中で、この結果を乗り越えて次の試合に集中する必要があると述べて、コメントを締めくくった。