ペドリ：「ポルトガルのスターには驚いた。決勝でメッシと対戦するのは夢の頂点だ」

スペイン代表MFペドリは、W杯でイニエスタが記録した歴史的ゴールを再現したいと語った。ラウンド16のポルトガル戦へ万全を期し、決勝ではレジェンド・メッシと対戦したいと明かした。

以前、カーボベルデ代表が大会のダークホースになると予想した件について、ペドリはスペイン紙「アス」のインタビューで次のように語った。 「今回のW杯は予測が難しい大会です。初戦で敗れた優勝候補も少なくありません。 今回の大会はレベルが高く、特にカーボベルデは90分で一度も負けなかった。彼らを称えたい。」

ワールドカップの最初の記憶と影響を受けた選手について、ペドリはこう語った。「一番覚えているのは、スペインが優勝した大会だ。8歳のときで、いくつかの試合、特に決勝は誰もが記憶している。 イニエスタを選んだのは、幼い頃から彼を追いかけていたからです。しかも、彼は私たち全員を喜ばせてくれるゴールを決めてくれました。だからこそ、イニエスタを選びます」。

ルイス・エンリケ前監督からイニエスタに例えられたこと、そして同じゴールを決める可能性について問われると、ペドリは次のように語った。 「（笑） そんなゴールを決めることを夢見てきました。何度も夢に見たし、今の合宿に参加しているどの選手も、そのゴールを決めることを夢見ているでしょう。しかし、仮に決勝戦にたどり着くとしても、まだ乗り越えるべき課題はたくさんあります。私たちは地に足を着けていなければなりません。次の対戦は厳しいものになるでしょうから、冷静さを保つ必要があります」

また、中盤でポルトガルのヴィテニアと1対1になる可能性については、ペドリは次のように語った： 「ヴィテニャはトップクラスの選手だ。ボールコントロールとリズム作りが秀逸で、走力も高い。常にマーク外の味方にパスを出す。彼は偉大なMFだ」。

また、ドイツ人監督ハンス・フリックについて、ペドリは「彼はまず、私がボールに常に触れるよう、ビルドアップの基点にしてくれる。前任者のルイス・エンリケも下がってボールを受けることを求めたが、フリックはポジションを前にし、勝利と競争のマインドセットを植え付けてくれた」と語った。 「まず、彼は私が常にボールに触れられるよう、ビルドアップの起点として私を配置し始めました。確かに、例えばルイス・エンリケ監督は、私が頻繁に下げてボールに触れ、そこで落ち着くよう求めていましたが、フリック監督はピッチ上で中央に固執しません。そして何よりも、彼は私たちに勝利と競争へのマインドセットを植え付けてくれました。 この姿勢がチームを変えた。彼には感謝しかない」

最後に、ペドリはレジェンドであるリオネル・メッシについて、そして決勝で彼と対戦する可能性について語った。 「それは素晴らしい夢だ。なぜなら、我々がワールドカップ決勝に進出したことを意味し、良い兆しになるからだ。私は彼が現在見せてくれているプレーを楽しんでいるし、かつて毎日彼と一緒にトレーニングしていた時も楽しんでいた。彼の今の年齢で成し遂げていることは信じられないほどで、彼のような質の高さがなければ、あのようなプレーはできない。私にとって、彼は史上最高の選手だ」。