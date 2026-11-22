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バルセロナのペドリが、ビジャレアルに3-2で勝利した後、チームメートに厳しい言葉を送った。スポティファイ・カンプ・ノウで勝ち点3を獲得したものの、毎週のように奇跡に頼ることはできないと強調。開始7分で2点を追う展開となった序盤の戦いぶりに不満を示した。

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悪夢のような立ち上がりを受け、ペドリが集中を要求

バルセロナのMFペドリは、 ビジャレアルとの手に汗握る一戦を3-2で逆転勝利した 後、ラ・リーガからMVPに選ばれた。しかし、カナリア諸島出身のペドリは手放しで喜べる心境ではなかった。ハンジ・フリック監督率いるチームは、開始7分間でティエルノ・バリーとタニ・オルワセイに得点を許す最悪の立ち上がりとなった。バルセロナがリーグ戦の開始7分間で2失点したのは、同じような立ち上がりでレアル・サラゴサと対戦した1981年11月以来だった。

試合後、ペドリは序盤のチームの戦いぶりについて率直に語った。「試合への入り方がとても悪かった。早い時間帯に2失点してしまった。こうした立ち上がりを繰り返さないよう取り組まなければならない。ビジャレアルのような相手に、毎回逆転できるわけではないからね」

23歳の司令塔は、後半に逆転を果たすきっかけとなった戦術面の変化についても説明した。「確かに今日は試合に入るまでかなり苦労した。前半もPKなどチャンスはあったと思うけど、どうしてもボールが入らなかった。後半は違うバルサを見せられた」

守備で起用されたデ・ヨングを高く評価

後半のバルセロナは攻撃の姿勢を強めた。ジェラール・マルティンがペドリのクロスを頭で合わせて1点差に迫り、60分にはフェルミン・ロペスがラミン・ヤマルの横パスを流し込んで同点とした。さらに67分、パウ・ナバーロがエリック・ガルシアのボールを自陣のゴールに入れ、ホームのバルセロナがこの試合で初めてリードを奪った。

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フリック監督による戦術的な変更の中で、フレンキー・デ・ヨングは守備陣の中央に配置された。ペドリはオランダ代表MFの多才さと類いまれな能力を称賛した。「僕にとってフレンキーは並外れた選手だ。素晴らしい、トップクラスの選手だよ。サイドバックもセンターバックも、あらゆるポジションでプレーしてきた。その能力ならGKだってできるだろう」と語り、こう続けた。「時には少し批判されすぎている。でも彼のプレーをよく見れば、トップクラスの選手だと分かる。僕らに多くのものをもたらしてくれるんだ」

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判定を巡る議論と友人モレイロについて言及

この試合では判定も議論を呼んだ。ビジャレアルのサンティ・コメサーニャは、 主審のエルナンデス・エルナンデスがホームの観客からの圧力に影響されたと示唆した 。一方、ビジャレアルのイニゴ・ペレス監督は、バルセロナとの過去6度の対戦で1分け5敗と、いまだ勝利がない。

ペドリは「審判は僕らからも含め、あらゆる方面からプレッシャーを受ける。難しい仕事だし、最終的には自分たちの下した判定に責任を負う」と述べた。「でも、僕の親友であるモレイロは退場になるべきだったと思う。イエローカードを受けた後に、明らかなプレーが二つあったからね。ただ、審判を務めるのが簡単ではないことも分かっている。彼を責めるつもりはないし、最後に判断を下すのは審判だ」

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バルセロナがラ・リーガ首位でリードを広げ、多忙な1週間へ

この勝利でバルセロナの勝ち点は36となり、2位レアル・マドリーに3ポイント差をつけてラ・リーガ首位を維持した。フリック監督率いるチームは次にチャンピオンズリーグへ目を向け、水曜日にサバとのアウェー戦に臨む。その後、日曜日には国内での戦いに戻り、デポルティーボとのアウェー戦を迎える。