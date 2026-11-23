共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナのMFペドリが、日曜日のラ・リーガ、ビジャレアル戦でセンターバックとして活躍したチームメートのフレンキー・デ・ヨングを、批判の声から強く擁護した。ホームのバルセロナは序盤の2点差を覆し、後半の10分間に3得点を挙げて3-2で勝利。首位に返り咲いた。

広告

ペドリ、多才なオランダ人MFを称賛

ペドリは、センターバックを務めたデ・ヨングがビジャレアル戦の最悪の立ち上がりからの逆転に貢献したとして、名指しで称賛した。タジョン・ブキャナンとタニ・オルワセイに開始7分までに得点を許した。バルセロナがリーグ戦でこれほど早く2失点を喫するのは、1981年11月のレアル・サラゴサ戦以来だった。23分にはラミン・ヤマルがVAR判定で得たPKを枠外に外したものの、 ハンジ・フリック率いるチームは後半に猛反撃を見せた 。

ペドリ、批判の声に反論

今季、バルセロナの負傷者問題が続くなかで守備の中央に起用されているデ・ヨングは、本来の希望ポジションは中盤だとしながらも、チームを助けることをいとわないと明言している。逆転劇で自身も輝いたペドリは試合後、チームメートの適応力を称え、外部からの批判を退けた。

「僕にとって、フレンキーは並外れた選手だ。見事な、トップクラスの選手だよ。あらゆるポジションでプレーしてきた。彼の能力ならGKだってできる。批判されすぎることもあるけど、実際に彼のプレーを見れば、トップ選手だと分かる。僕たちに本当に多くのものをもたらしてくれる」と語った。

短時間での逆転劇で劇的勝利

バルセロナの反撃は、前半にヘディングシュートを枠上に外していたジェラール・マルティンが、ペドリのクロスを頭で押し込んだところから始まった。60分にはフェルミン・ロペスがヤマルのパスから同点弾を決め、67分にはビジャレアルのDFパウ・ナバーロがエリック・ガルシアのクロスを自陣のゴールに入れてしまった。ナバーロはその後、主将ラフィーニャへのファウルで退場処分を受けた。この敗戦により、ビジャレアルのイニゴ・ペレス監督はバルセロナ戦で6試合勝利なしとなり、成績は1分け5敗となった。

広告 広告

出遅れを振り返り、ペドリは次のように続けた。「試合の入りはとても悪かった。早い時間に2失点した。二度と起こらないよう取り組まなければならない。あのようなチームを相手に毎回逆転できるわけではない」

「今日はなかなか試合に入れなかったのは事実だ。前半もPKのようなチャンスはあったと思うけど、どうしてもボールがゴールに入らなかった。後半は違うバルセロナを見せられた」

首位バルセロナ、次はチャンピオンズリーグ

ラ・リーガ首位でライバルのレアル・マドリーに3ポイント差をつけた バルセロナは、水曜日のチャンピオンズリーグ、サバフ戦に意識を切り替える。ホームで守備の隙を容易に突かれただけに、フリック監督はキックオフ直後からはるかに高い集中力を求めるだろう。負傷者によって引き続き選手層が手薄ななか、デ・ヨングの多才さは欧州の舞台でも再び重要になるかもしれない。