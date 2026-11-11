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マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドへ移る見通しとされるなか、米国サッカー連盟は新たな代表監督を探している。「意中の候補」は、ほかでもないペップ・グアルディオラだ。

『The Athletic』が「事情に詳しい関係者」の話として報じたところによると、連盟内では採用プロセスのさまざまな段階でグアルディオラの招へいが活発に議論されている。ポチェッティーノが、夏のワールドカップ後に2030年まで延長したばかりの契約を結んでいるにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍を推し進めた場合、グアルディオラが後任の最有力候補になるとみられている。

ユナイテッドでは現在、モナコでマイケル・キャリックの去就について協議が行われている。水曜日には最高経営責任者のオマル・ベラダとスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスがモナコ公国を訪れ、少数株主のサー・ジム・ラトクリフとこの件について結論を出そうとしている。

ユナイテッドが予想どおりキャリックを解任し、ポチェッティーノを招へいするなら、アルゼンチン人指揮官の契約解除条項に定められた1000万ユーロを米国サッカー連盟に支払う必要がある。ポチェッティーノは2022年にもユナイテッドの監督候補に挙がっていたが、当時クラブはエリック・テン・ハーグを新監督に選んだ。

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マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕10試合でわずか1勝。順位は18位で、現在は残留争いの渦中にある。チャンピオンズリーグでのコモ戦（1-4）や、リーグでのボーンマス戦（0-3）では惨たんたる戦いを見せ、9月中旬にはブライトンに敗れてリーグカップからも姿を消した。一方、直近では2試合続けて、一時0-2とされた状況から劇的に盛り返している。

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チャンピオンズリーグのローマ戦では3-2の逆転勝利を収め、プレミアリーグのアストン・ヴィラ戦では0-2、さらに2-4とリードを許しながら4-4で引き分けた。それでも、昨季は後半戦の圧巻の戦いでユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰に導いたキャリックが、今や退任の瀬戸際に立たされている。

ペップ・グアルディオラはなぜイタリア代表監督のオファーを断ったのか？

一方、グアルディオラは同じ街のライバルであるマンチェスター・シティとの契約を延長せず、大きな成功を収めた10年間を経てクラブを去った。イタリアがワールドカップ予選で敗退した後、パオロ・マルディーニによれば、グアルディオラはイタリア代表の新監督就任に近づいていたという。

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この話を『Corriere della Serra』に認めたのは、すでに辞任した代表の元テクニカルディレクター、マルディーニだ。「私たちは彼に会うためバルセロナへ行き、一緒に昼食を取り、丸一日話した。彼はとても興味を示していた。承諾する寸前だった。紙に先発メンバーを書き始めてさえいた」と振り返った。

グアルディオラが最終的に4度の世界王者への就任を断った理由は、一部メディアが示唆したような金銭面の要求では決してなかったという。「お金のこと、報じられた2000万ユーロは一度も問題にならなかった。ペップは私たちにはっきりとこう言った。『前任の代表監督が受け取っていた額より1ユーロ少なくしてくれれば、それでいい』」とマルディーニは語った。

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そうではなく、55歳の指揮官はクラブや代表チームを再び率いる準備がまだできていないと感じていたという。マルディーニは、グアルディオラが「疲労から断った」と説明した。「彼はプレミアリーグでの消耗の激しい10年間を終えたばかりだ。背中の手術も受けた。休みたいと思っている」

Getty Images

グアルディオラは米国代表の新監督になるのか？

だが、その休養もまもなく終わるかもしれない。米国サッカー連盟が本格的にグアルディオラの招へいに動けば、本人も前向きに応じる可能性がある。カタルーニャ出身の指揮官は、バイエルン加入前の休養期間にニューヨークで1年間暮らしていた。さらに2年前、ポチェッティーノが米国代表監督に就任した際には、同代表を率いる環境に好感を示していた。

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「米国で長年にわたるプロジェクトを築き、代表チームを次の段階へ進めるのは魅力的だ。人口の多さやスポーツの多様さなどを考えれば、米国の可能性は非常に大きい」と記者会見で語っていた。

またグアルディオラは、いつかワールドカップで監督として指揮を執りたいという願望を繰り返し口にしてきた。数年前、その希望するチームは当然ながらスペイン代表だった。だが、スペインは現在、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で再び黄金期を迎え、ワールドカップと欧州選手権の両方で現王者となっている。