ナイジェル・デ・ヨングは今夏、オランダ代表の新監督探しに奔走している。W杯の不振でロナルド・クーマンが契約更新を拒否し、監督ポストが空いたためだ。

候補として最も多く名前が挙がっているのは、ペップ・グアルディオラだ。スペイン人監督はマンチェスター・シティを退任し、現在サバティカル中だが、オランダ代表監督就任には前向きな姿勢を示してきた。親交のあるロナルド・デ・ブールも、KNVBが打診すべきだと主張する。

「ドキュメンタリー『Força Koeman』で彼は『KNVBはいつでも電話してきていい』と話していた。ナイジェル・デ・ヨング（トップサッカー部門ディレクター）は実際にそうすべきだ」とデ・ボーアは『デ・テレグラーフ』紙に語った。

「おそらくナイジェルは、ペップにとっては時期尚早だと聞くことになるだろう。彼は最近マンチェスター・シティを退任し、サバティカルを希望しているからだ。シティとの2年契約延長時も妻は快く思っていなかった。だが、1年中フル稼働しない代表監督は、サッカー界に関わり続けるチャンスにもなる。」

「オランダにとって最高の宣伝になる。ペップは最高の看板だ。どのチームでもハイプレスと攻撃的サッカーを体現し、相手にボールを渡さない。モロッコ戦でオランダが72％の支配率を許したのを見て胸が痛んだ。グアルディオラならそんなことは起こらない」とデ・ボーアは確信する。

「ペップはクライフの信奉者で、オランダサッカーに恩返ししたいと語っている。今こそそのチャンスだ」

報酬問題は捨て去るべきだとデ・ボーアは言う。「考え方を変える必要がある。 長年にわたり数千万の報酬を得てきたなら、もう金など気にする必要はない。ペップもKNVBが2000万の報酬を提示しないことは承知している。ドキュメンタリーで可能性を示したときも、彼はその条件を理解していたはずだ。彼は経費を受け取るだけで、この代表監督職を名誉と捉えている。ナイジェルがこれを成し遂げてくれることを心から願っている。」