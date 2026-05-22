マンチェスター・シティは金曜日、ペップ・グアルディオラ監督が今シーズン限りで退任すると正式発表した。後任には、元右腕のエンツォ・マレスカが最有力だ。

2016年夏に就任し、10年間で20冠を獲得した。今後もシティ・フットボール・グループのグローバル・アンバサダーとしてクラブを支える。

「私たちは働き、苦しみ、戦い、自分たちの方法で成果を上げた。やり方は一つではない。ボーンマスでのリーグ優勝を逃した試合も、イスタンブールでの遠征も、あなたたちがいた」とファンに感謝を伝えた。

私たちが成し遂げたことはすべて皆さんのためでした。皆さんは本当に素晴らしかった。まだ気づいていないかもしれませんが、皆さんは遺産を残しています。私の時間が終わろうとしている今、喜んでください。オアシスが戻ってきました。 「信じてくれて、挑戦させてくれて、愛してくれてありがとう」と深謝した。

ハルドゥーン・アル・ムバラク会長は「過去10年、誠実さと信頼がペップとの基盤だった。今日、最善の結論は彼が監督を退くことだと確信している」と功績を称えた。

CEOフェラン・ソリアーノも退任するグアルディオラを称えた。「我々はペップに永遠に感謝し、数多くの忘れられない思い出を大切にします。彼はシティのレジェンドです……永遠に。」

グアルディオラは日曜、シティのベンチに最後を迎える。プレミア2位のチームは、ヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラとの試合でシーズンを閉める。