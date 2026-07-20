ペップ・グアルディオラがバルセロナで要人と会談。代表監督就任の可能性も。

ペップ・グアルディオラ氏がイタリア代表新監督の有力候補に浮上した。スカイ・スポーツのジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、パオロ・マルディーニ氏とレオナルド氏がバルセロナでグアルディオラ氏と会談し、代表監督就任を説得したという。

これにより、グアルディオラはイタリアサッカー連盟にとって「遠い夢の候補」ではなくなった。スカイ・スポーツによると、テクニカルディレクターのマルディーニとイタリアサッカー連盟アドバイザーであるレオナルドは先週末バルセロナでグアルディオラと詳細を話し合った。グアルディオラは今夏、10年間率いたマンチェスター・シティを退任し、現在は無所属だ。

会談が発覚したのは、スペインでマルディーニとレオナルドの写真が公開されたため。スカイ・スポーツの追加取材で、協力の可能性について実際に話し合ったことが確認された。

会談では、マルディーニとレオナルドが自陣のスポーツビジョンを提示。2030年W杯を見据えた4年間の計画も共有した。

イタリアサッカー連盟はネーションズリーグから代表を再構築し、2028年欧州選手権、そしてその先の世界大会での成功を目指す。

候補はグアルディオラだけではない。ロベルト・マンチーニやアンドレア・ピルロも有力視されている。

ただし、グアルディオラがオファーを受けるかは不明だ。彼は先日「新しい挑戦は急がない。まずはシティを去った後の人生を考えたい」と語っている。