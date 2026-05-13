ペップ・グアルディオラがナタン・アケについて突如、注目すべき発言をした。

ペップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・シティ対クリスタル・パレス戦の前日会見で、ナタン・アケについて語った。オランダ代表58試合出場のアケは、6シーズン過ごしたマンチェスターを離れる見込みだ。

過去数シーズン重用された左利きのディフェンダーだが、今季の出場時間は1535分にとどまる。イタリア・セリエA移籍の噂もある。

それでもグアルディオラ監督は「チームに残ってほしい」と残留を望んだ。

グアルディオラは「彼ほど信頼できる選手はほとんどいない。集中力と役割の遂行では私が見てきた中で最高だ」とオランダ代表を称えた。

出場機会が少ない理由についてグアルディオラは「彼は3日おきに試合に出るのが難しいようだ」と説明する。「それでも出場すれば結果を出す。ブレントフォード戦ではシャデやチアゴに対しフルタイムで活躍した。ナタンは素晴らしい」と絶賛した。

それでも、もし彼が去るなら大きな損失だ。「彼は私が見てきた最高のチームメイトの1人。獲得は正解だった。イスタンブールでのCL決勝に出場したことが、彼の信頼性を示している。素晴らしい人間であり選手だ」とグアルディオラは結んだ。

アケは2020年夏、ボーンマスから約4500万ユーロで移籍。マンチェスター・シティでは通算175試合に出場し、4度のリーグ優勝と1度のチャンピオンズリーグ制覇を経験。イングランドでの現状に関わらず、ロナルド・クーマン監督率いるW杯代表入りが確実視されている。